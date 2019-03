Higuain torna alla Juventus | nuovo scenario con addio a Sarri

Calciomercato Chelsea chiuso per due sessioni/ Higuain torna alla Juventus : Il Calciomercato del Chelsea rimarrà chiuso per due stagioni. È stato respinto il ricorso presentato dal club londinese al Comitato d'appello della Fifa.

Chelsea - Higuain torna alla Juve con il blocco del mercato. Futuro incerto per Hazard e Kovacic : LONDRA - Che stangata per il Chelsea . La Fifa ha sanzionato i Blues con il blocco del mercato in entrata fino al 2020 , a causa di alcune irregolarità nel tesseramento di calciatori minorenni. Un ...

La sfida di Higuain al Chelsea : «Tornare a livello del Napoli» : La stagione da record vissuta al Napoli è scolpita nella sua memoria ma è anche un totem dal quale è difficile distaccarsi. Gonzalo Higuain vorrebbe ripercorrere al Chelsea gli anni del Napoli. E lo dice intervistato da Sky sport. Sarri «Sono molto felice di essere al Chelsea. È un grande club, con un bellissimo stadio e in cui si vive una fantastica esperienza da calciatore. Spero che con il tempo questa squadra sappia raggiungere i risultati ...

Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (RUMORS) : Per Gonzalo Higuain non sembra esserci pace. Infatti, nelle ultime ora il "The Guardian" ha svelato che il Chelsea rischierebbe il blocco del mercato. La Fifa da tempo avrebbe deciso di mettere sotto la sua lente di ingrandimento i blues per alcune irregolarità sul trasferimento dei giovani. In particolare sarebbero ben 100 i casi messi in evidenza, perciò qualora venissero ravvisate della irregolarità il Chelsea verrebbe punito così come è ...