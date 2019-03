GENERATION ZERO | Il Trailer di lancio

gamerbrain

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ildidi, pubblicato oggi da THQ Nordic, si focalizza sulle misteriose macchine, sul lavoro di squadra, sugli ambienti atmosferici e altro ancora.Un vasto open world, da giocare in single player o con i tuoi amici, ti aspetta!sarà disponibile il 26 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X).Immergiti in un incredibile gioco ambientato in un vasto open world. In questa rivisitazione della Svezia degli anni ’80, delle macchine ostili hanno invaso la campagna serena e devi combattere per svelare il mistero di ciò che sta realmente accadendo. Utilizzando tattiche di guerriglia collaudate in battaglia, sarai in grado di attirare, paralizzare o distruggere i nemici in intense e creative battaglie.Gioca da solo o fai squadra con un massimo di tre amici in multiplayer co-op. ...

