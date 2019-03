Conte | sblocca-cantieri in Cdm mercoledì | rivediamo ultime norme

Conte : sblocca-cantieri mercoledì in CdM : 17.35 Il presidente del Consiglio Conte conferma che il decreto sblocca-cantieri sarà mercoledì in Consiglio dei ministri. "Ci abbiamo lavorato molto intensamente nelle ultime settimane",ha detto Conte, in visita al cantiere dell'autostrada Asti-Cuneo. "Questa sera c'è ancora un tavolo tecnico, a Roma. Stiamo rivedendo le ultime norme". Spesso,sulle infrastrutture "sono stati lasciati sul tavolo dei concessionari tanti soldi dei cittadini", ...

Sblocca cantieri - Conte vede sindacati : 12.42 Il presidente del Consiglio dei ministri,Giuseppe Conte,a quanto si apprende, ha convocato i sindacati per domani a palazzo Chigi. Sul tavolo il decreto Sblocca cantieri. All'appuntamento previsto per le 13.30 in sala Verde, i leader di Cgil, Cis, Uil, Ugl e Usb. Presente al confronto anche il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli. Il decreto è accelerato dalla Lega che, in questo modo, prevede di far ripartire le ...

Conte : in via di definizione ultimi dettagli sblocca-cantieri : Roma, 13 mar., askanews, - Il decreto 'sblocca-cantieri' è in "via di definizione". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter: "In via di definizione gli ultimi dettagli sul ...

Sblocca cantieri - duello Conte-Salvini : Dopo la Tav, lo scontro si trasferisce sulle altre infrastrutture e sui molti cantieri fermi in Italia. In attesa di rivedere il codice degli appalti, che Matteo Salvini definisce «famigerato», sta ...

Slitta il decreto "sblocca-cantieri" - Conte : "Non lo approveremo questa settimana" : "Basta che si faccia in fretta", sottolinea il ministro dell'Interno. Venerdì il presidente del Consiglio incontrerà costruttori e Regioni

Conte - sblocca cantieri non in settimana : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Non si terrà questa settimana il consiglio dei ministri sul decreto sblocca-cantieri. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte sostenendo, di rientro a palazzo Chigi, che il ...

[Il caso] Adesso Salvini sfida Conte : "Subito il decreto per sbloccare i cantieri nelle città". Cioè basta vincoli e divieti : Ci sarà più libertà nei sub appalti, proprio lì dove la cronaca ci racconta che si annidano corruzione, mazzette, riciclaggio. Sarà possibile, ad esempio, prestare dopo l'aggiudicazione la lista dei ...

Statale Caltanissetta-Agrigento - Conte : 'Governo farà di tutto per sbloccare l'opera' : LaPresse, Giuseppe Conte e Danilo Toninelli in Sicilia per sbloccare i cantieri della Statale 640 Caltanissetta-Agrigento: 'Faremo di tutto per risolvere i molti problemi che ci sono, ci ritroveremo ...

Telt sblocca i band Tav. Conte : “Nessun onere per lo Stato" : Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via libera agli avvisi di gara per 2,3 miliardi di euro relativi ai lavori per completare le due canne della galleria tra Saint Jean de Maurienne ed il tettorio italiano. Il Cda si è svolto in videoconferenza tra Parigi e Roma, con la partecipazione di un rappresentante della Commissione Europea. Dopo il via libera la società ha confermato "che gli avvisi di avvio delle gare Contengono ...

Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. Giorgetti è d’accordo con Conte sulla TAV : Si cerca di fare un punto sulla situazione, i ministri Salvini e Di Maio sui cantieri per le infrastrutture italiane. Giorgetti avverte sulla TAV e si trova d’accordo sulle scelte di Conte «Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né … Continue reading Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. ...

Governo - Salvini rilancia : “Ora Conte porti in cdm lo Sblocca-cantieri e la revisione del Codice degli appalti” : Il dossier Tav per ora è congelato. Sabato, nel giorno del suo 46° compleanno, aveva salutato con soddisfazione l’accordo raggiunto con gli alleati del M5s, suggellato dallo scambio di lettere tra il premier Conte e Telt, ma la verità è che ha dovuto ingoiarlo a forza: i bandi tecnicamente sono partiti, ma resteranno sospesi per mesi. Così ora Matteo Salvini rilancia e chiede pubblicamente che sul tavolo del consiglio dei ministri arrivino ...

Salvini : Conte mi ha assicurato a giorni decreto sblocca-cantieri : Ai ragazzi che hanno oseguito il corso, Salvini ha detto: per fare politica "ci vuole passione ma anche competenza. Se devi dare un tunnel devi sapere come si fa". 10 marzo 2019 Diventa fan di ...

Tav - Conte trova il compromesso Bandi sbloccati con la 'dissolvenza' : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese Segui su affaritaliani.it