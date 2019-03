Brexit | lo speaker della Camera dei Comuni vieta un terzo voto sullo stesso accordo

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Lodei, John Bercow, ha posto il veto a untentativo di ratifica dell'sullaproposto dal governo di Theresa May, se il testo non sarà cambiato. La decisione - che mette in crisi la strategiapremier Tory - è stata annunciata da Bercow dopo una lunga e dettagliata ricostruzione degli avvenimenti recenti (con la doppia pesante bocciatura dello) e dei precedenti regolamentari stabiliti nei secoli, criticando le iniziative unilaterali e i ripetuti rinvii del governo.Loha precisato di aver consentito il secondodi ratifica la settimana scorsa - dopo la prima bocciatura di gennaio - considerando sostanziali le modifiche apportate con l'introduzione di nuovi documenti sulla base delle intese in extremis raggiunte dalla premier con Bruxelles sul contestato meccanismo del backstop irlandese. Ma ha ...

