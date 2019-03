Alitalia, EasyJet lascia le trattative

"A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato e Delta Airlines, per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni diha deciso di ritirarsi dal processo". Lo scrive in una nota la compagnia low cost inglese. Conferma, tuttavia, "il proprio impegno per l'Italia quale mercato chiave". La compagnia statunitense Delta conferma invece che "continua a esplorare le vie per lavorare con le Ferrovie dello Stato e mantenere la nostra partnership connel futuro".(Di lunedì 18 marzo 2019)

