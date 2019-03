Al Bano chiede i danni all' Ucraina dopo la black list

AlBano Carrisi chiede i danni all'Ucraina : l'eventuale risarcimento devoluto in beneficenza : Qualche giorno fa il Governo ucraino ha inserito il cantautore Al Bano nella lista nera delle persone ritenute una minaccia alla sicurezza nazionale. Dopo una prima reazione sconcertata ma quasi divertita del cantante pugliese, è entrato in azione il suo legale, l'avvocato Cristiano Magaletti. Al Bano ha ritenuto opportuno cautelarsi e passare all'azione e se la Farnesina non dovesse aiutarlo a risolvere la questione è pronto a rivolgersi alla ...

Al Bano ricorre a Strasburgo contro l'Ucraina : "Lista nera precedente pericoloso - chiederò i danni" : La decisione di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo annunciata dal suo avvocato: "Vicenda che non va trattata con ironia, chiederemo anche al governo di intervenire perché hanno attaccato il simbolo della canzone italiana"

Non solo Al Bano. L'Ucraina chiede il divieto d'ingresso anche a Toto Cutugno : Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l'ingresso in Ucraina al cantante Toto Cutugno per le sue presunte posizioni filorusse: lo ha detto al telefono all'ANSA uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso ieri su Economistua.com. La testata online pubblica una copia di quello che dovrebbe essere il ...