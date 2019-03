eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019) Ancheentra a far parte dell'industria del. In vista delinfatti, la nota applicazione di messaggistica (e non solo) californianala propriaper smartphone, con il nome in codice di "Project Cognac".Si tratta di unainterna alla celebre applicazione, e presenterà per l'appunto una serie di titoli progettati per funzionare all'interno dell'app, stando alle indiscrezioni riportate da Cheddar.L'iniziativa sarà svelata per la prima volta agli sviluppatori e produttori di contenuti il 4 aprile a Los Angeles, inoltre saranno annunciate anche altre iniziative dellacome show originali e quant'altro, il tutto sotto lo slogan "Meno chiacchiere, più gioco".Leggi altro...

Eurogamer_it : Snapchat lancerà la sua piattaforma gaming mobile il prossimo mese #Snapchat -