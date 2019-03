Silvio Berlusconi | lo sfogo inquietante | Quando vedo quei documenti

Mediaset - modello per la Rai : le parole di Salini che fanno godere Pier Silvio Berlusconi : Il dg della Rai Fabrizio Salini ha messo a punto un piano per rimodernizzare la Rai sul modello di Mediaset. Riguarda i telegiornali, i gr e i siti web. Lo scopo è quello di alleggerire la struttura e renderla più economica e competitiva. Un esempio su tutti. Le edizioni dei telegiornali saranno ri

Imane Fadil - Silvio Berlusconi : “Non l’ho mai conosciuta”. Ma per i giudici è stata ad Arcore 8 volte ed era teste “credibile” : A un giorno dalla notizia della morte per avvelenamento di Imane Fadil, la modella marocchina diventata parte civile nel processo Ruby bis (quello contro Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora) e teste in quelli contro Silvio Berlusconi, arriva la dichiarazione dell’ex premier: “Non l’ho mai conosciuta”. Eppure, stando alle indagini e alle sentenze emesse già sul caso, la giovane era stata otto volte ad Arcore, due ...

Ciao Darwin 8 - Paolo Bonolis fa godere Pier Silvio Berlusconi : cifre da urlo - riscossa Mediaset : Un sabato mattina di entusiasmo a Mediaset. Tutto merito di Paolo Bonolis e del suo ritorno in prima serata del venerdì con Ciao Darwin 8. Lo storico format del Biscione, infatti, fa il botto in termini di share: il programma si è aggiudicato la prima serata raggiungendo il 22,4% di ascolti, pari a

Silvio Berlusconi : “Hai fiducia nel governo? Sei un coglione” : “Italiani, guardatevi nello specchio e domandatevi: ‘Sono un coglione o una persona intelligente‘. Risposta: ‘Sei un coglione’“. A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi durante la sua visita a Metaponto, in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. L’ex cavaliere si riferiva al fatto che “ancora un italiano su due ha fiducia in questo governo: sono numeri – ha ...

Silvio Berlusconi un fiume in piena su rete quattro contro il Governo : “Una banda di ignoranti” : Silvio Berlusconi senza mezzi termini si scaglia contro il Governo Lega-M5s Silvio Berlusconi, intervenendo questa sera a “Dritto e rovescio” su retequattro, non usa mezzi termini per descrivere l’operato del Governo gialloverde. Il presidente di Forza Italia si è augurato che “reggano il meno possibile, perché fanno danno al’Italia. Non hanno nulla di positivo, ogni … Continue reading Silvio Berlusconi un ...

Forza Italia “il ritorno” : il partito di Silvio Berlusconi annuncia così l’assemblea del prossimo 30 marzo : Musica dai toni epici, vedute aeree della Capitale e la scritta: “Ricorderemo i nostri 25 anni di battaglie con l’impegno di un ‘nuovo inizio’“. così Forza Italia annuncia in un video l’assemblea del partito che si terrà il prossimo 30 marzo a Roma. Nel filmato scorrono le immagini del leader Silvio Berlusconi e del presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani che si alternano a frecce tricolori o ...