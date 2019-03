Empoli-Frosinone | Andreazzoli | ' Sono felice | avevo bisogno di queste risposte'

Empoli-Frosinone 2-1 : scontro salvezza ai toscani - decidono Caputo e Pajac : EMPOLI - Dal Castellani arriva un importante responso per il campionato: il Frosinone si tira fuori dalla corsa salvezza. I ciociari perdono 2-1 il decisivo scontro salvezza con l'Empoli e scivolano a ...

Serie A : frena l'Atalanta - poker Lazio. Empoli ok col Frosinone : ROMA - Pomeriggio di gol e spettacolo in Serie A . La Lazio passeggia contro un arrendevole Parma , sfrutta al meglio il pari dell'Atalanta e i fragorosi stop di Roma e Torino e torna prepotentemente ...

Serie A - Empoli-Frosinone 2-1 : gol di Caputo - Pajac e Valzania : Un Empoli completamente trasformato dal ritorno di Andreazzoli batte il Frosinone per 2-1 grazie alle reti di Caputo e alla prima gioia di Pajac, inutile la rete di Valzania degli ospiti nel finale. ...

Diretta Empoli Frosinone : streaming - highlights e risultato – FINALE (2-1) : Diretta Empoli Frosinone: streaming, highlights e risultato – LIVE IL COMMENTO FINALE DI Frosinone Empoli Ha vinto l’Empoli questa sfida importantissima per la salvezza. Il Frosinone è entrato in partita troppo tardi dopo aver subito, per 70 minuti, gli attacchi dei padroni di casa. Adesso la salvezza per gli uomini di Baroni sembra un’utopia, essendo distante ben 8 punti! Empoli sedicesimo a quota 25 punti. Frosinone ...

