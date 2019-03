Autonomia | le Camere pronte a emendare il testo

Autonomia - perplessità dei Cinquestelle. Lega rassicura : “Saranno coinvolte anche le Camere” : Il Governo fa un altro passo in avanti per far decollare il regionalismo differenziato in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna ma non è ancora quello decisivo. I testi delle tre intese per il rafforzamento dell'Autonomia (la Lombardia e il Veneto chiedono 23 competenze e l'Emilia Romagna 15) sono finiti sul tavolo del Consiglio dei ministri che ha deciso che il nodo "autonomie" sara' esaminato la prossima settimana, in un vertice politico tra ...