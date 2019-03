Sicilia | gli aveva rubato le forbici | due agricoltori sequestrano un giovane

Ordine dei Giornalisti di Sicilia - Medaglia d'Argento a Francesco Pira per i 35 anni di iscrizione : Ho avuto il privilegio di fare il cronista in Sicilia, facendo cronaca nera, ma anche di fare importanti esperienze a livello nazionale e internazionale, realizzando anche per l'emittente Videomusic ...

I terremoti profondi della Grecia : risentimenti anomali in Italia - ecco perché vengono avvertiti in Sicilia e Puglia : Utilizzando i dati raccolti sul sito web “Hai sentito Il Terremoto” (HSIT) dell’INGV, che permette di monitorare gli effetti dei terremoti sul territorio Italiano grazie al contributo volontario dei cittadini, è stato possibile realizzare uno studio che ha messo in evidenza come alcuni eventi sismici che avvengono in area ellenica abbiano un risentimento anomalo in Italia [Sbarra et al., 2017]. Figura 1 – Mappa dell’intensità ...

Claudio Baglioni ritorna in Sicilia con la seconda parte di “Al Centro”. Ultimi biglietti per il nuovo debutto Siciliano (22 marzo) : Claudio Baglioni e` pronto a tornare “Al Centro” con la seconda parte del tour che ha gia` registrato ad Acireale

Disastro aereo in Etiopia : “Con Sebastiano Tusa se ne va uno dei più illuminati figli di Sicilia” : “Sebastiano Tusa era un archeologo militante. Aveva vinto la cattedra di archeologia che lui ha rifiutato preferendo essere un archeologo che si misurava sul campo. Poliedrico e fine osservatore ha scoperto numerosissimi siti archeologici dove mettere a frutto le sue conoscenze di elevato spessore, soprattutto nel campo dell’archeologia preistorica siciliana dove nell’ambito dell’area dello Stretto a Partanna aveva potuto completare la sua ...

Aereo Etiopia : Sicilia - bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici regionali : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici regionali dell Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa. A Palazzo d'Orleans le bandier

Incidente aereo Ethiopian Airlines - grande cordoglio in Sicilia per Sebastiano Tusa : “perdiamo un vero luminare dell’archeologia” : Sebastiano Tusa, archeologo e assessore ai Beni culturali della Sicilia, morto nel disastro aereo in Etiopia, era diretto a Malindi, in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. La presenza di Tusa, che era già andato in Kenia lo scorso Natale con la moglie, Valeria Patrizia Livigni, era stata richiesta nuovamente per la sua grande competenza nel settore ...

Chi sono gli otto italiani morti nell'incidente aereo : «A bordo l'assessore Siciliano Sebastiano Tusa e 3 volontari onlus di Bergamo» : A bordo del volo della Ethiopian Airlines precipitato questa mattina sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba c'erano anche otto italiani. I 149 passeggeri e gli otto membri dell'equipaggio...

Ethiopian Airlines - gli 8 italiani morti nel disastro aereo : l'assessore Siciliano - i bergamaschi della Ong : Otto italiani morti nel disastro del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina 6 minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Bole, Addis Abeba, mentre era diretto a Nairobi in Kenya. Leggi anche: Il terrificante sospetto sul Boeing caduto ad Addis Abeba, "voci di attentato terror

Taglio vitalizi in Sicilia? Il presidente dell’ARS Miccichè annuncia : “Non farò come Roberto Fico - non taglierò i vitalizi - dovrete sfiduciarmi” : ARS, in Sicilia si parla del Taglio dei vitalizi, ma il presidente dell’ARS annuncia che non ci saranno tagli Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il Taglio dei vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a … Continue reading Taglio vitalizi in Sicilia? Il ...

Addio a Pino Caruso - antidoto alla Sicilia degli stereotipi : Adesso saprà davvero tutto, Pino Caruso, l’attore palermitano di teatro, tv e cinema scomparso ieri a Roma a 84 anni. In uno dei tanti calembour di cui era prolifico autore aveva scritto infatti: "Cosa pensa l’uomo in punto di morte? Tra poco saprò tutto". Se si dovesse cogliere il merito più gran

Un coleottero minaccia gli alveari in Calabria : “La Regione adotti tutte le misure per evitare che arrivi in Sicilia” : “Tenere alta l’attenzione. Questo è il monito che proviene da tutti gli addetti ai lavori del settore apistico con l’avvicinarsi della primavera. La Sicilia ad oggi è indenne dal propagarsi del parassita degli alveari Aethina Tumida, un coleottero che infesta e porta alla morte gli alveari. Il settore apistico siciliano ha raggiunto ottimi risultati, sia in termini qualitativi che quantitativi, traguardi che vanno salvaguardati con un ...

Sicilia - minore stuprata in famiglia perché lesbica : 'Meglio morta' : La notizia che sta circolando in queste ore è drammatica: lei si chiama Francesca, ha 23 anni ed ha trovato il coraggio di rendere pubblica la sua agghiacciante storia. C'è un padre-orco e ci sono abusi e stupri subiti per ''punizione''. L'unica colpa della giovane è quella di essere omosessuale. I fatti raccontati dalla ragazza sarebbero avvenuti quando lei era ancora minorenne, all'epoca aveva 15 anni. Le sue denunce hanno portato agli arresti ...