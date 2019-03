Quelli della «truffa bis» Così i risparmiatori cadono nella trappola del falso fondo di

Soldi cinesi sì e Quelli sauditi no? Polemiche per il possibile ingresso degli arabi nel Cda della Scala : Gli investimenti cinesi sì e quelli dei sauditi no? Il dubbio sorge spontaneo dopo l'apertura del Governo Conte alla partecipazione italiana nel progetto di Pechino One Belt One Road, la nuova Via della Seta. Apertura preceduta e seguita da malumori e moniti dei principali alleati occidentali, soprattutto dagli Stati Uniti. Nell'attesa che il Governo assuma una decisione formale in occasione della visita in Italia tra due settimane del ...

Anche se The Division 2 sarà esclusivo di Epic Games Store i pre-order della versione PC superano Quelli del primo capitolo : Epic Games Store ha messo a segno un grande colpo assicurandosi l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft: come saprete la versione PC del gioco 2 uscirà sul negozio di Epic e non arriverà su Steam.Nonostante l'approdo sul nuovissimo Store, i pre-order non ne hanno risentito, anzi, come segnala VG247, le prenotazioni hanno superato quelle del primo capitolo.Ovviamente, il gioco poteva essere prenotato in precedenza Anche su Steam, quindi di ...

Quelli che il calcio – I Canova ospiti della prossima puntata : RAI2 E RADIO2: I Canova ospiti a “Quelli Che il calcio” con “Goodbye Goodbye” Tra gli ospiti della puntata: Melissa Satta, Francesca Brienza, “Roberto Burioni” (Antonio Ornano), “Massimo Giletti” (Ubaldo Pantani); in collegamento Isabella Potì, Boosta e Bruno Pizzul Dalle ore 21.00 nuova striscia serale domenicale, “Quelli CHE IL calcio DOPO IL TG”, con tutti i momenti migliori della puntata pomeridiana “Quelli che il calcio” torna ...

Quelli che non meritano di parlare della Prestigiacomo : “L’ho fatto da ministra, da cittadina, da donna”, questo ha specificato Stefania Prestigiacomo sulla Sea Watch. In troppi hanno reagito e di molti tra loro non merita parlare. Di altri, forse sì: “Ormai preferisce Fratoianni a Salvini”, le ha risposto Alessandra Mussolini. Senza specificare se inter

La Giornata della Memoria selettiva : ricordiamo i lager tedeschi ma non Quelli italiani : La Giornata della Memoria selettiva: ricordiamo Auschwitz, la Shoah e i lager tedeschi ma non conosciamo la storia dei nostri campi di concentramento italiani in Libia, Eritrea ed Etiopia. Una Giornata della Vergogna per i crimini coloniali fascisti sarebbe doverosa nell'epoca di "Prima gli italiani"Continua a leggere

Quelli che il calcio - Luca e Paolo con la divisa della finanza : immediata la reazione sui social : FUNWEEK.IT - Negli ultimi giorni la parola 'epurazione' con tutti i rischi legati al termine da brividi è stata spesso associata a Luca e Paolo e al presunto futuro in forse a...

Quelli che il calcio - Luca e Paolo con la divisa della finanza : immediata la reazione sui social : Negli ultimi giorni la parola 'epurazione' con tutti i rischi legati al termine da brividi è stata spesso associata a Luca e Paolo e al presunto futuro in forse a Quelli che il calcio. Nell'ultima ...

I test importanti dei cinesi sulla Luna sono Quelli sui moscerini della frutta : A giudicare dalle foto dei prototipi NASA e cinesi, sarebbe facile immaginare chi ha copiato cosa, ma nella scienza spesso conta solo chi arriva per primo. E questa volta i primi a portare una camera ...

Quelli che il Calcio – Tra gli ospiti della prossima puntata anche Manuel Agnelli : Manuel Agnelli ospite a “Quelli Che il Calcio” Tra gli altri ospiti della puntata: Totò Schillaci, Eleonora Pedron, Francesca Brienza, in collegamento Dani Osvaldo e dagli spalti Lodo e Albi de Lo Stato Sociale. Dopo la pausa del campionato di Serie A, “Quelli che il Calcio” torna domenica 20 gennaio alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Ospite della puntata è Manuel ...