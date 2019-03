“Momenti di trascurabile felicità” è un apologo consolatorio per italiano medio

optimaitalia

(Di sabato 16 marzo 2019)L’effetto déjà-vu morettiano dura per un attimo in Momenti difelicità, il tempo di vedere nella prima sequenza del film Pierfrancesco Diliberto in arte Pif sfrecciare in scooter per le strade di Palermo coi suoi pensieri che scorrono in voice over, e allora sembra di ritrovarsi catapultati nel vecchio Caro diario. Ma è giusto un’impressione, perché, mentre è concentrato nelle sue riflessioni Pif, che nel film si chiama Paolo e ha l’inveterata abitudine di passare col rosso in un incrocio affollato nel momento esatto in cui nessuno dovrebbe attraversarlo, viene inopinatamente travolto da un camion. E si ritrova in una burocratica anticamera dell’altro mondo, animata e confusionaria come una Vucciria. Qui un solerte ma sbadato funzionario (Renato Carpentieri) lo informa che è stato commesso un errore nel calcolo dei suoi meriti e demeriti mondani. Così Paolo ha diritto a ...

WeCinema : Week end al cinema con #NicoleKidman madre nel drama #BoyErased, i #MomentiDiTrascurabileFelicità' di… - francescacheeks : 27', 49', 86' : momenti di non trascurabile felicità. ?? - WiAnselmo : “Momenti di trascurabile felicità”, Thony tra cinema e calcio: “Palermo città più bella del mondo” -