Inter | un centrocampista a forte rischio per il derby

Grave lutto per Joao Mario : l’Inter si stringe al dolore del centrocampista : È morto il papà di Joao Mario, le condoglianze dell’Inter sui social Grave lutto per Joao Mario. Il centrocampista dell’Inter ha perso il padre. Joao Mario Eduardo è morto a Luanda in Angola, come riportato dal quotidiano portoghese ‘Record’. “La famiglia nerazzurra si stringe attorno a Joao Mario per la scomparsa del papà. – si legge sul profiloTwitter dei nerazzurri – Al centrocampista e alla ...

Infortunio Nainggolan : si ferma il centrocampista dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Tegola in casa Inter alla vigilia dell’importante trasferta di Francoforte, valida per l’Europa League. Per il belga un Infortunio che non ci voleva visto che si stava reinserendo in squadra dopo le difficoltà dei primi mesi. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Ecco il comunicato dell’Inter: Nainggolan si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso ...

Rakitic Inter - centrocampista del Barcellona “come Modric”? : Rakitic Inter – Ivan Rakitic rischia di essere un Luka Modric bis. E non stiamo parlando dal punto di vista calcistico, come ovviamente ben si augura il giocatore in questione, visto il Pallone d’Oro ricevuto pochi mesi fa dal collega di Nazionale, ma di calciomercato. E in questo caso potrebbe farne le spese ancora una […] L'articolo Rakitic Inter, centrocampista del Barcellona “come Modric”? proviene da Serie A ...

Inter - per Rakitic non è ancora fatta : tutte le squadre sul centrocampista del Barca : L’Inter pensa al presente con l’obiettivo di concludere la stagione al terzo posto ma anche al futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più forte. Nel dettaglio dopo il colpo Godin, Marotta è al lavoro per provare a chiudere anche per Rakitic, colpo che sarebbe sicuramente molto importante. Il calciatore lascerà il Barcellona dopo l’arrivo di De Jong, secondo il Mundo deportivo pronta una vera e ...

Colpaccio Inter : si chiude per un centrocampista del Barcellona - : La Gazzetta dello Sport riporta che in casa Inter c'è ottimismo per la chiusura dell'operazione, e si sarebbe già arrivati a parlare di modalità di pagamento e bonus. Il Barcellona vuole rinnovare la ...

Inter - Rakitic arriva a giugno : c’è gia il si del centrocampista : Inter Rakitic – Dopo esser stato vicino tante volte alla Serie A, adesso Ivan Rakitic sembra essere davvero ad un passo. L’Inter infatti, ha messo gli occhi sul centrocampista vice campione del mondo di proprietà del Barcellona. Così come racconta la Gazzetta nello Sport, all’Interno dell’inserto ‘Fuorigioco’, il talento croato vorrebbe tanto un’avventura in Italia […] L'articolo Inter, Rakitic ...

Isco Juventus - nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri Interessati : Isco Juventus – Rapporto che pare essersi quasi del tutto rotto quello tra il centrocampista spagnolo e il Real Madrid. Il giocatore infatti sta vedendo poco il campo da quando sulla panchina dei Blancos siede il nuovo tecnico, Santiago Solari. Evidente che vi sia un feeling mai sbocciato tra il calciatore e l’allenatore. LEGGI ANCHE: Juventus-James […] L'articolo Isco Juventus, nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri ...

Inter : tentativo per un centrocampista dell'Espanyol : Retroscena sul mercato invernale dell' Inter : secondo quanto riferito da Sport , i nerazzurri ci hanno provato per il centrocampista classe '96 Marc Roca , ma l' Espanyol ha detto no a una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter - sondaggio per Darmian ma parti distanti : proposto un centrocampista del Leicester : L’Inter ha parlato con lo United per Darmian, ricevendo però una richiesta piuttosto alta. Intanto è stato proposto Adrien Silva, ma il nome non scalda Ausilio L’Inter lavora al rinnovo di Mauro Icardi ma non solo, i nerazzurri infatti studiano eventuali mosse da compiere in questi ultimi giorni di mercato invernale.Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro ha avviato i primi contatti con il Manchester United per ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "A gennaio vorrei un centrocampista sconosciuto di buona prospettiva. Il mio sogno per giugno? Eriksen o Toni Kroos" : In ESCLUSIVA ai nostri microfoni è Intervenuto il giornalista e opinionista Sportivo Lapo De Carlo , conduttore radiofonico anche di RMC Sport, per parlare delle mosse di mercato del club di Suning . ...

Calciomercato Frosinone - continua la caccia ad un centrocampista : Interesse per Viviani della SPAL : Il centrocampista di proprietà della SPAL piace e non poco al club ciociaro, che vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo La batosta subita davanti al proprio pubblico contro l’Atalanta spinge il Frosinone a lanciarsi sul mercato, provando a rinforzare la propria rosa. Il nome in cima alla lista del club ciociaro è quello di Federico Viviani, centrocampista in uscita dalla SPAL. Impiegato solo una volta in Coppa Italia, l’ex ...

Calciomercato Juventus : Interessa un centrocampista del Lione : Calciomercato Juventus, Ndombele / Oltre ad Aaron Ramsey, la Juventus è alla continua ricerca di nuovi innesti per poter dominare in modo incontrastato la Serie A. Il nome nuovo sul taccuino del club bianconero è quello del classe ’96 Tanguy Ndombele, accostato da diverso tempo anche al Manchester City. Il franco-congolese è attualmente in forza al Lione e secondo ‘Sky Sport’ nei prossimi giorni il direttore sportivo ...