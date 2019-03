Di Maio chiama ambasciatore francese

Di Maio chiama Di Battista per le europee - ma lui si rifiuta… ecco cosa è successo a “DiBBa” : Una volta erano quasi una cosa sola, oggi Di Battista e Di Maio sembrano essere lontani. Per le europee Di Battista si rifiuta Alessandro Di Battista non vuole candidarsi alle elezioni europee con il MoVimento 5 Stelle. E ha lasciato cadere nel vuoto l’offerta di Luigi Di Maio per guidare la lista in Italia centrale e andare a battagliare sulle preferenze … Continue reading Di Maio chiama Di Battista per le europee, ma lui si ...

Cicciolina : “Di Maio? Prima vendeva le bibite e ora insulta me. Alla Prova del Cuoco vado io al posto della Edoardi… Come si chiama?” : L’ultima trovata di Ilona Staller? Un tour nelle pizzerie di tutta Italia. “Aggiungi un posto a tavola con Cicciolina”, si chiama l’iniziativa, decisamente bizzarra per l’ex attrice a luci rosse. “A cena con Cicciolina: mi dica lei se non è divertente. Non è geniale?”, si compiace Ilona con ilfattoquotidiano.it. “Le ospitate nelle discoteche le ho sempre fatte, quelle nelle pizzerie mi mancavano. E’ un’occasione per ...

SALARIO MINIMO - DI Maio 'CHIAMA' ZINGARETTI/ Neo segretario Pd : 'No alle furbizie' : Di MAIO a ZINGARETTI, 'ora insieme per il SALARIO MINIMO': amo lanciato, Pd però gela il M5s 'votino il nostro testo se vogliono'. Le 'nuove' trame

Luigi Di Maio - il raptus quando Matteo Salvini lo ha chiamato : Tav - il leader grillino tutto da ridere : Insomma Di Maio sarebbe irritato perché Salvini prova a far politica in modo serio . Dunque, l'unica possibilità di contattarlo è stata un sms. Sempre il quotidiano torinese dà conto del contenuto di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Febbraio : Rappresaglia di Macron contro Alitalia. Lo scontro elettorale Di Maio rivendica l’asse coi gilet gialli e richiama Conte : Il caso Alitalia, vendetta di Parigi: Air France si sfila Sorpresa! – Dopo lo scontro, dietrofront sul salvataggio. Il vicepremier: “Grave se fosse una vendetta” di Carlo Di Foggia Svegliatevi di Marco Travaglio A furia di sentirci ripetere che siamo il giornale dei 5Stelle, o del governo, o addirittura della Lega (intanto Salvini ci ha Fatto una decina di cause), ogni tanto ci viene la tentazione di esserlo davvero: almeno ...

Mattarella richiama Di Maio : deve scusarsi con la Francia! : Ma i grillini si rendono conto delle gravi conseguenze della loro incompetenza? Stanno mandando a fondo l’economia dell’Italia e ora

Italia-Francia - Parigi richiama ambasciatore. Replicano Salvini-Di Maio. Colle preoccupato : Così come En Marche, il partito di governo francese, è alleato in Europa con il Pd, partito d'opposizione in Italia, così il Movimento 5 Stelle incontra una forza politica di opposizione al Governo ...

Parigi richiama l'ambasciatore come nel '40 : "Da Roma attacchi senza precedenti"Di Maio : legittimo l'incontro con i gilet gialli : Ieri il ministero degli Esteri francese aveva duramente protestato per l'incontro di Di Maio con alcuni responsabili dei gilet gialli. Oggi il passo diplomatico. Salvini: "Niente liti ma noi difendiamo gli italiani".

Macron richiama l'ambasciatoreDi Maio : "Disponibili al confronto" : Guerra diplomatica con Parigi dopo la visita di Di Maio ai gilet gialli. La Francia ha richiamato il suo ambasciatore in Italia in seguito "agli attacchi senza precedenti del governo italiano" Segui su affaritaliani.it

Parigi richiama Di Maio dopo incontro con gilet gialli : I grillini continuano a provocare Parigi. L’incontro di martedì in Francia tra il vice premier Luigi Di Maio e alcuni

Reddito di cittadinanza - presentazione-show tra Einstein e Coldplay. E alla fine Di Maio chiama tutti sul palco : Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha svelato la carta PostePay destinata all’erogazione del Reddito di cittadinanza ed il sito web per ricorrere al sussidio. Una presentazione-show al termine della quale il vicepremier ha chiamato a raccolta tutti sul palco per una foto di gruppo con tanto di sottofondo musicale L'articolo Reddito di cittadinanza, presentazione-show tra Einstein e Coldplay. E alla fine Di Maio ...

Vitalizi - Di Maio : “Chiamate Cirino Pomicino e chiedetegli dal primo gennaio quanto sta prendendo…” : “Chiamate Cirino Pomicino e chiedetegli dal primo gennaio quanto sta prendendo, gli abbiamo lasciato solo quello che ha versato, non prende più il Vitalizio”. Lo dice in piazza a Penne, Luigi Di Maio, rispondendo a una persona che gli chiede del taglio dei Vitalizi. L'articolo Vitalizi, Di Maio: “Chiamate Cirino Pomicino e chiedetegli dal primo gennaio quanto sta prendendo…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Feltri prevede il fallimento di Di Maio chiamato “terroncello” e di Conte il signor nulla : Feltri prevede una sono sconfitta da parte del M5S e di Giuseppe Conte. Sarà Salvini e la Lega a prendere il volo presto Andreotti con una battuta efficacissima diceva che il potere logora chi non ce l’ha. E ai suoi tempi le cose stavano esattamente così. Ma oggi sono cambiate. Il potere continua a logorare, tuttavia non più chi non ce l’ha bensì chi lo detiene e ne fa pessimo uso, come è il caso dei grillini, i quali costituiscono ...