Come ruotare un video con VLC : VLC media player si è imposto negli anni Come player video preferito di moltissimi utenti, che ne hanno premiato la libertà (è completamente open source), la completezza (ha moltissimi strumenti) e la compatibilità con praticamente ogni formato video esistente e piattaforma. In questo articolo vedremo Come utilizzare una funzione meno nota, ma non per questo […] Come ruotare un video con VLC