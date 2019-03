Superbike 2019 in Thailandia | a Buriram prove libere a Bautista Bene le Yamaha

Superbike - GP Thailandia 2019 : domani superpole e gara-1 (16 marzo). Orari - programma - tv e streaming : Dopo una prima giornata di prove libere dominata dalla Ducati, domani si assegneranno i primi 25 punti del Gran Premio della Thailandia 2019, secondo round stagionale del Mondiale Superbike 2019. Si preannuncia un weekend di alta tensione al Buriram, con il secondo capitolo del duello iridato tra lo spagnolo Alvaro Bautista, dominatore in Australia con tre vittorie in altrettante manche disputate, ed il britannico Jonathan Rea, quattro volte ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista in testa dopo la prima giornata di libere davanti a Rea e Cortese - 6° Melandri : Il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Superbike, si è aperto sulla falsariga di Phillip Island con Alvaro Bautista (Ducati) saldamente al comando nella prima giornata di prove libere nonostante la poca esperienza pregressa sul tracciato del Buriram. Lo spagnolo si è però subito dimostrato molto rapido fin dalle prime tornate con la sua Ducati Panigale V4 R ed ha chiuso la giornata davanti a tutti ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Superbike - Prove libere in tv : GP Thailandia 2019. Orari - programma e streaming. Come vederle in diretta : La Superbike torna in pista domani per la prima giornata di Prove libere del Gran Premio della Thailandia 2019, seconda tappa della stagione per il campionato dedicato alle moto derivate di serie. Si preannuncia un weekend di alta tensione al Buriram, con il secondo capitolo del duello iridato tra lo spagnolo Alvaro Bautista, dominatore in Australia con tre vittorie in altrettante manche disputate, ed il britannico Jonathan Rea, quattro volte ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Jonathan Rea vuole tornare a vincere - Alvaro Bautista a caccia di conferme dopo il tris australiano : Il Mondiale Superbike 2019 è finalmente cominciato tre settimane fa a Phillip Island (Australia) con il dominio assoluto del rookie spagnolo Alvaro Bautista, mentre nel prossimo weekend andrà in scena il Gran Premio della Thailandia, secondo round stagionale per il campionato dedicato alle moto derivate di serie. La lotta per il titolo iridato si è subito infiammata in Australia ed ora l’attesa per il secondo capitolo della sfida tra ...

Superbike in tv - come vedere il GP della Thailandia 2019. Orari - programma - dirette e differite : Dopo tre settimane di pausa il Mondiale Superbike si trasferisce a Buriram per il Gran Premio della Thailandia 2019, secondo appuntamento stagionale del campionato dedicato alle moto derivate di serie. La corsa al titolo iridato continua con quello che si preannuncia un testa a testa esaltante tra il quattro volte campione in carica Jonathan Rea ed il debuttante della categoria Alvaro Bautista, il quale ha centrato una tripletta strepitosa in ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Buriram : Dopo tre settimane di pausa il Mondiale Superbike si trasferisce a Buriram per il Gran Premio della Thailandia 2019, secondo appuntamento stagionale del campionato dedicato alle moto derivate di serie. La corsa al titolo iridato continua con quello che si preannuncia un testa a testa esaltante tra il quattro volte campione in carica Jonathan Rea ed il debuttante della categoria Alvaro Bautista, il quale ha centrato una tripletta strepitosa in ...

