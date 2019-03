L' Europa nel mirino di due opposti fondamentalismi

Europa League - pericolo inglese per il Napoli nel sorteggio dei quarti : Chelsea e Arsenal . Sono queste le avversarie che il Napoli spera di non pescare dall'urna di Nyon, dove oggi alle 13 si sorteggeranno gli accoppiamenti per i quarti di finale dell' Europa League . ...

Europa League : il Valencia passa nel recupero; manita Chelsea alla Dinamo Kiev : Ed è proprio il campione del mondo francese il grande protagonista della partita con una doppietta. La prima rete arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 5° minuto, la seconda marcatura dopo ...

Facebook down - è panico in molti stati Usa ed Europa : problemi anche nel piccolo Altomolise : Secondo il sito downDetector " che raccoglie le segnalazioni degli utenti sui malfunzionamenti dei social " i maggiori disagi si sono registrati un po' in tutto in mondo, in particolare sulla costa ...

Calcio - Europa League 2019 : il Napoli vola a Salisburgo per chiudere la pratica nel ritorno ottavi di finale : Missione quasi compiuta per il Napoli di Carlo Ancelotti. La formazione partenopea tornerà in campo giovedì 14 marzo alle ore 18.55 in Austria per affrontare il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. Considerando il risultato della sfida di settimana scorsa al San Paolo, vinta brillantemente dagli azzurri con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Milik e Fabian Ruiz e all’autorete di Onguené, il rischio ...

Gli investimenti più interessanti nel real estate? In Europa e nella logistica : In senso assoluto, dice Colliers, il miglior settore al mondo in cui investire oggi è quello industriale/logistico europeo, seguito dalla logistica asiatica. Gli investitori internazionali, in questo ...

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

Infiniti - Nel 2020 esce di scena in Europa occidentale : La Infiniti ha annunciato per il 2020 l'uscita dal mercato europeo occidentale. Il marchio premium della Nissan, che in Italia ha immatricolato soltanto 600 vetture nel 2018, ha deciso di lanciare un piano di ristrutturazione concentrandosi su Cina e Nord America, mantenendo in essere le attività in Europa orientale, Medio Oriente e Oceania. Sempre più elettrificate. A partire dal 2021 la gamma vedrà anche l'introduzione di modelli ...

Serie A Sampdoria - Quagliarella : «Credo ancora nell'Europa» : GENOVA - "Essere sopra Ronaldo e Piatek ? Una bella soddisfazione, ma il campionato è lungo e c'è ancora amarezza per sconfitta di ieri". Così Fabio Quagliarella , attaccante della Sampdoria , sulla ...

La riscoperta di Mazzarri nel Torino che vede l'Europa : vedere la Juventus al primo posto, in questo momento della stagione, è un'abitudine pressoché consolidata: non è capitato appena due volte nella serie dei sette scudetti consecutivi. Ma trovare il Torino così in alto, in piena bagarre per conquistare un piazzamento in Europa League e con la zona Cha

Atletica - Coppa Europa lanci 2019 : Italia seconda al maschile. Sara Zabarino vince nel giavellotto - terzo Fraresso : A Samorin (Slovacchia) si è conclusa la Coppa Europa di lanci. L’Italia ha terminato al secondo posto con la squadre maschile a soli otto punti dalla Polonia (4263 contro 4255, terza l’Ucraina a 4191) mentre la formazione femminile si è fermata in ottava piazza (trionfo della Germania davanti a Bielorussia e Polonia). Sono arrivate delle prestazioni importanti da parte degli azzurri. La 19enne Sara Zabarino ha scagliato il ...

Chef Rubio a Blogo : "Con Camionisti in Trattoria viaggio nell'Europa che accoglie" : Gabriele Rubini, o Chef Rubio se preferite, è instancabile, va detto. Non solo perché in poco meno di un anno ha macinato tre stagioni di Camionisti in Trattoria, di cui l'ultima al via proprio questa sera, domenica 10 marzo 2019, alle 21.25 su Nove (dopo due edizioni su DMAX), ma soprattutto perché Rubini è uno e più che trino. E' uno che "si è mangiato il mondo", come racconta nel viaggio fotografico "tra storie, cibo e persone" pubblicato ...

Atletica - Coppa Europa lanci – Sara Fantini firma il record U23 nel martello : Sara Fantini supera nella Coppe Europa di lanci a Samorin: l’azzurra firma il record nel lancio del martello U23 Un avvio da primato per gli azzurri a Samorin, in Slovacchia, nella giornata inaugurale della Coppa Europa di lanci. Sulla pedana del martello Sara Fantini ritocca due volte la sua migliore prestazione italiana under 23 per arrivare fino 69,25 nel quarto turno, dopo essere già cresciuta con 68,69 alla seconda prova. La ...

ICT : al via progetto per una rete di eccellenza nel supercalcolo in Europa : Creare una rete di coordinamento e scambio di informazioni fra tutti i principali centri di eccellenza del supercalcolo in Europa (CoE). È questo l’obiettivo del progetto FocusCoE, finanziato dal programma Ue Horizon 2020 per promuovere il primato europeo nelle applicazioni del supercalcolo, nei settori delle energie rinnovabili, progettazione e modellistica dei materiali, cambiamenti climatici, ricerca bio-molecolare e sviluppo di strumenti per ...