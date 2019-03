Le watch face di Mobvoi disponibili sul Play Store anche per tutti gli smartwatch Wear OS

Ha già visto Will Smith's Bucket List su Facebook watch ? : Saranno solo 6 episodi ma di sicuro intrattenimento, visto il protagonista. L'ex Principe di Bel-Air fa il suo esordio du Facebook Watch con la mini serie Will Smith's Bucket List . Primo episodio e prima cosa da fare almeno una volta nella vita: lanciarsi con il paracadute. Will Smith, però, non ha intenzione di farlo da solo. L'idea infatti è quella di spingere la moglie Jada Pinkett a farlo condividendo così una sua passione. L'impresa viene ...

My WatchFace permette di personalizzare le watch face di Amazfit Cor e Amazfit Bip : My watchface for Amazfit Cor e My watchface for Amazfit Bip sono due applicazioni che permettono di personalizzare i quadranti dei due smartwatch secondo i vostri gusti. L'interfaccia dell'app permette di memorizzare le watch face preferite e di impostare dei filtri per migliorare l'efficacia della ricerca delle watch face. L'articolo My watchface permette di personalizzare le watch face di Amazfit Cor e Amazfit Bip proviene da TuttoAndroid.