F1 Gp Australia | doppietta Mercedes nelle seconde libere

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia. Dalla prima volta di Berger - passando per il poker di Schumacher - fino alla doppietta di Vettel : Il Mondiale di Formula Uno 2019 prende il via con il consueto esordio down under del Gran Premio di Australia di Melbourne. La stagione inizia all’Albert Park con il 35esimo appuntamento iridato nella Nazione oceanica, anche se sono stati ben 83 i Gran Premi di Australia disputati nella storia. Il primo, infatti, risale addirittura al 1928 sul circuito di Phillip Island, dove ora corrono Motomondiale e Superbike, con il successo del ...