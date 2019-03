Con Steam Link Anywhere è possibile lo streaming del gioco completo da PC su Android

Rape Day : Valve spiega la rimozione da Steam del gioco che Consente e incoraggia lo stupro ma gli sviluppatori si difendono : Rape Day è un gioco in cui è possibile stuprare e uccidere durante una apocalisse zombie. Il titolo contiene più di 500 immagini, più di 7000 parole e sono presenti delle scelte "malvagie". La trama permette di controllare le scelte di un pericoloso serial killer e stupratore. Molesta verbalmente, uccidi e stupra delle donne mentre scegli come far progredire la storia.Questa in parole povere è la descrizione di Rape Day, titolo che vi avevamo ...

Rape Day : Valve nell'occhio del ciclone a causa di un gioco che Consente lo stupro comparso su Steam : Nel giugno dell'anno scorso Valve decise di assumere una posizione particolare in tema di censure. In parole povere "su Steam tutto è permesso" a patto che non si tratti di qualcosa di illegale o di trolling evidente. Una forma di lassismo che per alcuni coincide con libertà assoluta e per altri coincide con una sorta di menefreghismo di una compagnia che non vuole impegnarsi per regolamentare seriamente i contenuti presenti nel catalogo della ...

Il curioso roguelite fantascientifico BeaCon disponibile da oggi in versione Steam early access : Monothetic è lieta di annunciare che il suo Beacon (top-down shooter fantascientifico) è da oggi disponibile in early access. Il giocatore vestirà i panni di uno dei cloni della corsara Freja Akiyama, che si trova intrappolata su un misterioso pianeta. L'obiettivo è quello di raggiungere una boa di soccorso al fine di chiamare aiuto.Come riporta VG247, il gioco sfrutta un interessante sistema di mutazioni, durante il gioco si potrà infatti ...

SeCondo il sondaggio hardware mensile di Steam - le nuove Nvidia RTX stentano a decollare : Steam effettua ogni mese un sondaggio (facoltativo) volto a determinare la configurazione più utilizzata dai suoi utenti, Secondo gli ultimi dati di gennaio, sembra che le nuove schede Nvidia RTX si stiano si diffondendo tra il pubblico, ma più lentamente del previsto.Come riporta PC Games, in generale Nvidia non può certo lamentarsi in quanto il 74% dei partecipanti al sondaggio usa schede GeForce, a differenza di AMD che ha una fetta pari al ...

Enderal Forgotten Stories : la total Conversion per Skyrim arriva su Steam la settimana prossima : Dopo aver passato qualche tempo dietro le quinte, la settimana prossima Enderal: Forgotten Stories sarà finalmente disponibile su Steam. Si tratta di una total conversion per Skyrim che introduce un sacco di novità al sempreverde titolo di Bethesda.Come riporta Rock Paper Shotgun, gli sviluppatori di SureAI assicurano che con Enderal i giocatori si troveranno davanti a quest dai dubbi risvolti morali, nuove meccaniche di gioco, 2 nuove classi ...

Steam celebra il capodanno lunare Con sConti e premi : In occasione del capodanno lunare che si celebrerà in questo periodo in Cina, Valve ha annunciato nuovi saldi su Steam con la possibilità di ottenere delle monete d’oro da utilizzare per riscattare varie ricompense per ogni gioco acquistato. Monete d’oro e tanti sconti su Steam in vista dell’anno del Maiale In occasione dell’anno del maiale, Valve ha annunciato che tutti i giochi di almeno ...

Con Resident Evil 2 è la prima volta che un titolo della serie debutta tra i 5 giochi più giocati di Steam : Il lancio di Resident Evil 2 Remake è stato un successo, lo possiamo denotare dal numero di giocatori che lo stanno giocando, in quanto è la prima volta che un capitolo del franchise debutta tra i primi 5 giochi più giocatori di Steam.Come riporta Githyp infatti, il gioco ha quattro volte i giocatori di Resident Evil 7: Biohazard, con un picco di 74.000 giocatori connessi contemporaneamente nel fine settimana.Resident Evil 2 ha dunque debuttato ...

Dragon Ball : fino al 75% di sConti sui giochi in vista del Weekend Deal di Steam : Torna il Weekend Deal di Steam e questa volta è dedicato al franchise Dragon Ball. Se siete amanti della saga scaturita dal genio di Akira Toriyama e avete qualche capitolo delle più recenti iterazioni della serie da recuperare, date un'occhiata a tutte le promozioni qua sotto:L'offerta comprende anche i DLC. Controllate la pagina di Steam che vi abbiamo linkato nel corpo della news e fateci sapere se i vostri portafogli usciranno dimagriti dal ...

SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech è il punto d'inContro tra RPG - card game e l'universo steampunk di Image & Form Games : Nel corso del Nintendo Indie Highlights della giornata di ieri c'è stato spazio per un annuncio da non sottovalutare perché segna il ritorno di una IP che nel corso degli anni ha saputo costruire una fanbase piuttosto affiatata. Diamo quindi un'occhiata al nuovissimo gioco dell'universo di SteamWorld.Image & Form games ha annunciato SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, lo ha fatto con un primissimo reveal trailer e sottolineando che l'uscita ...