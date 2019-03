Azzurri | torna Quagliarella | c' è Zaniolo In attacco Kean della Juve e Pavoletti

Azzurri : torna Quagliarella - c'è Zaniolo : ANSA, - ROMA, 15 MAR - torna in nazionale il capocannoniere del campionato, Fabio Quagliarella, ma ci sono anche i rientri di Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola e Armando Izzo tra i 29 convocati ...

Inghilterra-Italia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli Azzurri. Il XV varato da O’Shea - torna Parisse : Conor O’Shea ha comunicato la formazione titolare dell’Italia che affronterà l’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni in programma sabato 9 marzo (ore 17.45). Gli azzurri sfideranno la corazzata nel tempio di Twickenham e cercheranno una clamorosa impresa contro una squadra ancora in corsa per la conquista del trofeo mentre la nostra Nazionale è reduce da tre sconfitte consecutive rimediate contro ...

Eintracht Francoforte-Inter - Europa League 2019 : i nerAzzurri vogliono dimenticare il caso Icardi e tornare al successo : Giovedì alle 18.55 l’Inter sfiderà in trasferta l’Eintracht Francoforte, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, e conquistare la vittoria sarà più importante del solito. La sfida alla Commerzbank-Arena non sarà infatti solo decisiva per il passaggio del turno, ma potrebbe essere anche uno snodo cruciale per l’intera stagione, visto il momento complicato, sotto diversi punti di vista, che stanno vivendo i nerazzurri. Il grande ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia Crai torna in campo - le Azzurrine impegnate a Busto Arsizio : Domenica le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo il lungo stop imposto dalle finali di Coppa Italia e dal turno di riposo previsto dal calendario del Campionato di A1, domenica finalmente le ragazze del Club Italia Crai torneranno in campo per la settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup. La regular season vedrà le azzurrine impegnate sul campo della ...

Canottaggio - primi allenamenti per gli Azzurri. Torna Giuseppe Vicino! : Partita ufficialmente la nuova stagione del Canottaggio: a Sabaudia è iniziato il raduno del Gruppo Olimpico della Nazionale Italiana. Appuntamenti segnati con il circoletto rosso in questa stagione saranno i Mondiali, che qualificheranno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il direttore tecnico Francesco Cattaneo potrà finalmente riabbracciare Giuseppe Vicino, al rientro dopo l’operazione alla schiena per un’ernia del disco che non era ...

Parma-Inter 0-1 - Serie A : Lautaro Martinez la risolve nel finale - i nerAzzurri tornano al successo : L’Inter può finalmente tornare a festeggiare dopo un gennaio da incubo e sconfigge il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono grazie a un gol del subentrato Lautaro Martinez nel finale e rafforzano il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Roma e Lazio in attesa che giochi il Milan (i rossoneri possono portarsi a -4). I ducali rimangono invece in dodicesima posizione e ...

Inter-Bologna : Il Meazza torna a colorarsi con 50.000 cuori nerAzzurri : Inter-Bologna e il Meazza torna a colorarsi di nerazzurro. Da zero a undicimila bambini. Da undicimila bambini a ventitremila tifosi. Da ventitremila tifosi a cinquantamila spettatori, che proveranno a portare l’Inter fuori dalle secche di questi tempi.L’Inter manda in archivio le squalifiche dello stadio (totali e parziali) successive ai cori razzisti di Inter-Napoli e ritrova il fattore- pubblico, che era stato uno dei punti di forza nella ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : torna in gara Yannick Borel - diversi Azzurri possono ambire al podio : Venerdì scatterà a Doha (Qatar) il primo Grand Prix di spada della stagione. Le due tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate hanno visto diversi outsider salire sul podio e anche in questo appuntamento ci aspettiamo una gara aperta, con tanti pretendenti al successo. Tra questi spicca sicuramente il francese Yannick Borel, che tornerà in pedana dopo aver salto le prime due gare. Il campione iridato ed europeo in carica proverà a lasciare ...

Serie A - Juve : cinque Azzurri dall'inizio con il Chievo. Così torna Signora d'Italia : I bianconeri sono pieni zeppi di gioielli da ogni angolo di mondo, con una gemma portoghese a impreziosire la collezione, ma non possono tradire la propria storia: le vittorie e i cicli più duraturi ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup col Montenegro. Torna Michael Bodegas - sedici Azzurri chiamati : Sono sedici gli azzurri chiamati da Sandro Campagna per la sfida del 29 gennaio valida per l’Europa Cup di Pallanuoto contro il Montenegro: a Palermo il Settebello cerca una vittoria nei tempi regolamentari per certificare la qualificazione alla Final Eight di Spalato ed ipotecare il primo posto nel girone. L’Italia anche in questa circostanza potrà schierare soltanto 12 elementi per la squalifica comminata a Vincenzo Renzuto Iodice: ...

Bentornata Arianna! La Fontana tra i 18 convocati Azzurri per il raduno di Courmayer : Per lei cinque giorni di lavoro con la squadra anche se non prenderà poi parte alla Coppa del Mondo., Foto Mezzelani-GMT Sport, Diciotto dunque gli atleti convocati per il raduno azzurro: Mattia ...