Appalti | nei primi due mesi 2019 ripartita la spesa di Regioni e Comuni grazie a sblocco

(Di venerdì 15 marzo 2019) Neiduedeli pagamenti degli enti locali per investimenti sono aumentati del 16%, con un +85% per quelli dellee un +22% per i. E’ l’effetto dellodegli avanzi di amministrazione disposto lo scorso anno con il decreto milleproroghe e completato con la manovra, in attuazione di una sentenza della Corte costituzionale secondo cui “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. A calcolare il ritmo della ripresa è Il Sole 24 Ore, partendo dai dati della Ragioneria generale dello Stato.Nel primo bimestre, scrive il quotidiano di Confindustria, stando ai dati Cresme sono ripartiti anche i bandi di gara. “Il risultato di gennaio-febbraio è sorprendente”, scrive Il Sole ricordando che con la manovra ...

