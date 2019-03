Wham! arriva il libro più cool Quello di Andrew Ridgeley

gqitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019) Per i cultori di musica, il Live Aid (1985) è stato un concerto epocale per tanti motivi, tra cui gli artisti che vi hanno partecipato. Tra questi, c’erano gli, che su quell’enorme palco di Wembley hanno detto addio ai fan con un lungo abbraccio tra George Michael, poi destinato a una brillante carriera solista, e, ritiratosi invece dalle scene (con un unico disco da solo).Proprio, la metà superstite del duo anni Ottanta, si è finalmente deciso a scrivere un memoriale che racconti a storia deglie l’amicizia con George Michael. Il, intitolatoGeorge & Me, verrà pubblicato il prossimo ottobre dalla Michael Joseph, marchio della casa editrice Penguin Random House e racconterà, come recita il titolo, l'ascesa del duo pop fino al successo planetario, attraverso la storia di ...