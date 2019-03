ilsole24ore

(Di giovedì 14 marzo 2019) Un bell'en-plein per un locale che riesce ad attirare in un'area non certo focalizzata sul turismo ospiti in arrivo da tutto il mondo che qui trovano una cucina piena di sapori, decifrabile, è un ...

AntonelloEgizi : #ilcaciaro #comfortcheesetop Se Lupo ?? è una Magia voi siete una Favola @ Taverna Estia -