Salute | come carenza di sonno e insonnia ci rendono asociali e ci fanno sentire più soli

Agorà della Scienza : sabato 16 marzo si parla di epidemiologia come supporto alla Salute della popolazione : Di questo si parlerà nel terzo incontro inserito nell'ambito del progetto "Agorà della Scienza" promosso dall'associazione Amici dell'Agorà e dalla biblioteca civica, in programma sabato 16 marzo ...

Salute e bellezza : come comportarsi in gravidanza e allattamento : Le donne durante la gravidanza sono più belle, non è una leggenda popolare, ma è confermato dagli studi di fisiologia. Il merito è della componente ormonale, che causa un cambiamento nella consistenza generale dei tessuti che, trattenendo al loro interno più liquidi e richiamando un maggiore quantitativo di nutrienti cellulari, tendono a diventare più morbidi ed elastici. “La pelle, però, è anche più esposta e sensibile agli agenti esterni come ...

Roberto Calderoli : malattia e condizioni Salute. Come sta col cancro : Roberto Calderoli: malattia e condizioni salute. Come sta col cancro Nel corso di una seduta del Senato, Roberto Calderoli ha parlato della sua lotta contro il cancro. Non è la prima volta. L’aula ha reagito con un lungo applauso. Roberto Calderoli: le parole al Senato Calderoli, 62 anni, è uno dei più noti esponenti della Lega Nord; senatore dal 2001, poi confermato altre 5 volte, è stato anche ministro. In questo legislatura è ...

Salute : Come Mantenerla Fin Dall’adolescenza : La Salute è molto importante Un dizionario definisce la parola Salute Come lo stato di essere liberi da malattie o infortuni. Ma altri pensano che sia di più. L’American Academy of Family Physicians (AAFP) afferma che la Salute è più […] L'articolo Salute: Come Mantenerla Fin Dall’adolescenza proviene da iNFORMATI24.

Dieta vegana - ecco come dimagrire in Salute : consigli e menù : La Dieta vegana aiuta a dimagrire in salute velocemente di 3 chili. ecco come funziona e il menù tipo di cosa mangiare in un giorno. consigli

Salute : come mantenerla fin dall’adolescenza : La Salute è molto importante Un dizionario definisce la parola Salute come lo stato di essere liberi da malattie o infortuni. Ma altri pensano che sia di più. L’American Academy of Family Physicians (AAFP) afferma che la Salute è più che l’assenza di malattia. “La Salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità” È la chiave per vivere una vita ...

Genetica e Medicina Integrata in Oncologia e Psiconcologia : come utilizzare la mappa del nostro DNA per traguardi di prevenzione e Salute : Domenica 3 Marzo, 3° Convegno di Oncologia Integrata a Modena presso il Forum Monzani BPER dal titolo: “Genetica e Medicina Integrata in Oncologia e PsicOncologia: come utilizzare la mappa del nostro DNA per traguardi di prevenzione e salute.” Conto alla rovescia per il 3° convegno di “Oncologia Integrata”, come ogni anno rivolto a personale sanitario, caregivers e pazienti insieme, una formula innovativa per questo tipo di ...

Salute : obesità - insonnia e pressione alta - ecco come stanno i camionisti : obesità, apnee notturne, poca attenzione alle correzioni della vista, dolori osteo-muscolari, pressione alta e sindrome metabolica. Sono questi i disturbi più ricorrenti tra chi ogni giorno si mette alla guida di un camion per trasportare merci da una parte all’altra del Paese. Sono oltre 1,17 milioni gli autotrasportatori in Italia, il 45,8% ha più di 50 anni e solo il 18,1% è al di sotto dei 40. Il quadro è emerso dalla ricerca ‘La ...

Dieta del merluzzo : ecco come dimagrire in Salute : La Dieta del merluzzo aiuta a dimagrire in salute. ecco cosa mangiare per perdere peso e le proprietà nutritive del merluzzo. Menù. ecco come funziona

Inter - Spalletti : «Che bravo Lautaro. Icardi? Lo Saluterò come sempre» : VIENNA - " C'è molto del suo su questa vittoria, bisogna dirgli bravo anche perché aveva una responsabilità importante dopo quello che è successo. E' un calciatore importante, ha fatto salire spesso ...

?Umberto Bossi : malattia e condizioni di Salute “gravissime”. Come sta : Umberto Bossi: malattia e condizioni di salute “gravissime”. Come sta Brutto colpo per il fondatore della Lega. Umberto Bossi nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio è stato colto da malore all’interno della sua casa di Gemonio. A seguito del malore si è reso necessario il trasferimento presso l’Ospedale di Varese. Umberto Bossi, Come sta dopo il primo soccorso ed il trasferimento in ospedale A raccontare i dettagli ...

Ecco come l’intestino influenza la nostra Salute mentale : scoperto legame tra microbioma e depressione : Si moltiplicano le scoperte sul ‘potere del microbioma‘. Ora i batteri che ‘abitano‘ nel nostro intestino per la prima volta sono stati associati alla depressione. E questo attraverso le analisi condotte su due diversi gruppi, ciascuno composto da più di 1.000 persone. A mettere in luce il legame tra microbioma e salute mentale è un articolo pubblicato online questa settimana su ‘Nature Microbiology’, da un ...

TV - RAI3 : “Tutta Salute” - come prendersi cura degli occhi : Nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 4 febbraio alle 10.40 su RAI3, si parlerà degli occhi, di come prendersene cura e difenderli da arrossamenti e congiuntiviti. In studio sarà presente il dottor Paolo Nucci, Direttore della Clinica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Al posto delle uova possiamo usare le banane, al posto del burro possiamo utilizzare ...

Salute - la scoperta che cambia tutto : la polvere degli pneumatici inquina come i gas di scarico : Nuova scoperta in termini di Salute e smog che potrebbe rivoluzionare le attuali convinzioni: la polvere microscopica generata dal consumo degli pneumatici, freni e asfalto e dal loro risollevamento, è responsabile dell’inquinamento da traffico automobilistico quanto l’emissione dei gas di scarico. Lo ha stabilito una recente revisione di 99 studi internazionali, a breve pubblicata sul bollettino dell’Organizzazione mondiale ...