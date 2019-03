L’attivista sedicenne Greta Thunberg è stata proposta per il Nobel per la Pace (Di giovedì 14 marzo 2019) L'attivista svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il clima in tutta Europa, è stata proposta per il premio Nobel per la Pace da tre parlamentari norvegesi: “Abbiamo nominato Greta perché la minaccia del clima potrebbe essere una delle cause più importanti di guerre e conflitti”, ha detto il parlamentare Freddy Andre Oevstegaard.



