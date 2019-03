La Brexit è una corsa sul posto

Il Regno Unito chiederà una proroga di Brexit : Il Parlamento ha autorizzato il governo a chiedere una proroga dei termini di uscita dall'Unione Europea che tra una settimana deciderà se concederla

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

La lettera di Macron : «Brexit - una lezione. L'Europa si svegli e ora si difenda» : Fondata sulla riconciliazione interna, l'Unione Europea ha dimenticato di guardare le realtà del mondo, ma nessuna comunità crea un senso di appartenenza se non ha limiti che protegge. La frontiera, ...

Brexit - tra una settimana il momento della verità - : Entro sette giorni, ma probabilmente proprio il 12 marzo, Theresa May porterà di nuovo al voto del Parlamento la "sua" Brexit. Dopo la bocciatura senza precedenti di gennaio, si sta lavorando ad una ...

Michel Barnier : “Dalla Brexit una lezione ai leader Servono risposte alla rabbia sociale” : Si parla di lui come possibile presidente della Commissione Ue per il dopo-Juncker. Ma Michel Barnier assicura che «per ora» tutta la sua concentrazione è dedicata alla Brexit. Un vicenda che è ormai agli sgoccioli. Secondo il capo-negoziatore Ue, infatti, non avrebbe molto senso estendere ulteriormente le trattative oltre il 29 marzo («Vorrebbe di...

Honda chiuderà una grossa fabbrica di auto nel Regno Unito a causa di Brexit : La causa automobilistica giapponese Honda Motor Co. ha deciso di chiudere una sua importante fabbrica nel Regno Unito. L’impianto si trova a Swindon, nell’Inghilterra sud occidentale, e al momento ci lavorano 3.500 persone. Il deputato britannico del collegio di Swindon,

Brexit - Berlusconi : 'Scriverò una lettera agli inglesi - è importante recuperare la Gran Bretagna' : Sempre sul fronte della politica estera, il leader di Forza Italia si è occupato anche di Russia. 'In Crimea erano stanchi di stare dentro un'Ucraina in piena crisi economica, con un governo che loro ...

Una Brexit imbalsamata : La Brexit si farà “nei tempi previsti”, ha detto oggi Theresa May al termine degli incontri a Bruxelles con i presidenti delle istituzioni dell’Unione europea. Eppure Jean-Claude Juncker, Donald Tusk e Antonio Tajani hanno risposto “no” alla richiesta della premier britannica di “modifiche legalment

Brexit - si fa strada il ‘no deal’. Tajani : “Vicini a una catastrofe umanitaria ed economica” : L'Unione Europea ha nuovamente detto 'no' alla richiesta di Theresa May di modificare l'accordo di ritiro del Regno unito dall'Unione Europea, nonostante la promessa del premier britannico che la Brexit "si fara' nei tempi previsti". A 50 giorni esatti dalla data fatidica della Brexit, malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti della ...

Brexit - TUSK È UNA FURIA 'INFERNO PER I FALCHI'/ Ultime notizie 'Probabile il no-deal - impossibile il remain' : Parole di fuoco quelle di Donald TUSK in merito alla BREXIT. Il presidente del consiglio europeo augura l'INFERNO ai falchi pro-uscita

Juncker avverte May : così aumenta il rischio di una Brexit disordinata : BRUXELLES - Come prevedibile l'establishment comunitario ha respinto la richiesta britannica di rivedere l'accordo di divorzio, e in particolare il paracadute irlandese che deve servire a evitare il ...