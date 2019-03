F1 | Hamilton Ferrari è avanti | ma noi

Hamilton : "Ferrari è avanti - ma noi ci siamo" : 'La Ferrari ora è avanti, ma nel mio team c'è un'energia che è fonte d'ispirazione. Dobbiamo lavorare'. Prova a nascondersi Lewis Hamilton, il campione del mondo della F1 con la Mercedes, che nella conferenza stampa alla vigilia del week end che apre la stagione del mondiale con il gp di Australia sceglie il profilo basso. 'Come tutti, ha aggiunto ...

Formula 1 - GP Australia. Hamilton : 'Ferrari avanti - ma in Mercedes c'è tanta energia' : Il suo impegno per questo sport lo ha reso un pilastro della F1. Il suo contributo è inestimabile. Possa riposare in pace", ha detto Hamilto, appasso vsibilmente scosso con tutti gli altri presenti ...

Formula1 Vettel : "Ora tocca alla pista"; Hamilton : "La Ferrari è davanti" : I VIDEO DI GAZZETTA TV corona - Togliere la corona a Lewis Hamilton non sarà facile, ma è anche vero che, a sentire il campione del mondo in carica, la situazione sembra più a favore della rossa: '...

Formula 1 : Leclerc - la fame di Hamilton - la nuova Ferrari. 10 motivi per seguire il Mondiale : Seb, quattro volte campione del mondo, con la Red Bull,, dalla sua 'signora' ha avuto ottimi riscontri nei test invernali a Barcellona, al netto di un incidente dovuto a un problema meccanico nella ...

F1 - Mondiale 2019 : equilibri e giochi di squadra. Bottas al servizio di Hamilton. In Ferrari possibile grana Leclerc per Vettel : Nel proprio ufficio di Maranello, Mattia Binotto probabilmente ha da qualche parte un taccuino. Sul foglio di carta iniziale sono segnati tutti gli ingredienti, non per una torta, ma per mettere in evidenza i capisaldi di cosa si deve fare per vincere un Mondiale di Formula Uno. In successione si possono leggere: vettura, evoluzione, piloti, peso politico e strategie. Cinque passi fondamentali. Tutti importanti. Tutti necessari. Non sappiamo se ...

F1 - le frecciatine di Horner : 'Hamilton non fa al caso nostro. La Ferrari? Hanno un modo diverso di agire...' : Mateschitz è ancora molto coinvolto in questo sport ed entusiasta della nuova collaborazione con la Honda, ma vuole competere con Ferrari e Mercedes avendo le stesse opportunità. Negli accordi per ...

F1 - le frecciatine di Horner : “Hamilton non fa al caso nostro. La Ferrari? Hanno un modo diverso di agire…” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato che l’obiettivo del proprio team è chiudere il gap con Ferrari e Mercedes, soffermandosi poi anche su altri temi Il gap è ancora ampio, Ferrari e Mercedes sono ancora davanti ma la Red Bull ha intenzione di avvicinarsi nel minor tempo possibile. E’ l’avvertimento di Chris Horner, che punta sulla fame di successo di Verstappen e sul nuovo motore Honda, con cui la scuderia di ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull, ma per il momento il matrimonio ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - è l’anno della verità. Doppia sfida a Hamilton e Leclerc per riconquistarsi la Ferrari : Quinta stagione in Ferrari, riparte la caccia all’agognato titolato iridato. Sebastian Vettel sta per incominciare una nuova avventura con il Cavallino Rampante e per l’ennesima volta parte con l’obiettivo di conquistare lo scettro, ormai diventato un’autentica ossessione da quando è sbarcato a Maranello: il tedesco ha trionfato per ben quattro volte quando era al volante della Red Bull ma per il momento il matrimonio con ...

F1 - Hamilton : «Le sfide con la Ferrari mi spingono a fare meglio» : LOSAIL - Che mondo sarebbe senza Ferrari? Lo pensa anche Lewis Hamilton, che nella sfida con le rosse vede un fattore di miglioramento. 'Le sfide ti tengono in vita. Lavorare con il team per capire come mai siamo ...

F1 - a tutto Brawn : “la Ferrari deve capire che servono compromessi. Hamilton? Non è come Schumi - se lo chiami di notte…” : Il responsabile motorsport di Liberty Media ha parlato della situazione che si vive in questo momento in Formula 1, analizzando vari temi Ama il calcio e la pesca, ma la sua passione non può che essere la Formula 1. Ross Brawn è concentrato in questo periodo a definire con tutte le scuderie il Piccadilly Agreement, un accordo che tra due anni dovrà mettere tutti d’accordo sulle nuove regole del circus. LaPresse/Photo4 Un lavoro ...

F1 - Mercedes - Hamilton : 'Ferrari meglio dell'anno scorso - ma non sono preoccupato' : Abbiamo la squadra migliore, c'è tanta esperienza, siamo i campioni del mondo non per caso, quindi dobbiamo essere diligenti e trovare dell'equilibrio nel nostro lavoro. Come pilota devo capire come ...

F1 - Risultati Test Barcellona 2019 : Vettel chiude primo - ma la Ferrari si ferma ancora. Hamilton vicinissimo : Con una intensa ottava, ed ultima, giornata di lavori si sono ufficialmente conclusi i Test F1 2019 di Barcellona. Anche le otto ore odierne, come accaduto ieri, hanno visto le scuderie lasciare liberi i propri piloti che, finalmente, hanno potuto forzare anche a livello di simulazioni di qualifiche. Il miglior tempo è stato fissato da Sebastian Vettel (Ferrari) che ha vissuto una giornata agrodolce. Nel corso della mattinata, infatti, il ...

Montemelò - Hamilton : 'Ferrari avanti - ma aspettiamo Melbourne' : Lewis Hamilton ammette che la Rossa è davvero temibile, ma che al mondiale sarà tutto diverso: lo fa dopo due tornate di test al Montmelò in cui la Mercedes campione del mondo non ha brillato e la SF90 di Maranello - a parte l'incidente a Vettel - ha sempre marciato a ritmi superiori. 'Essere i più veloci qui non ha molto senso, non si vince nulla. Vogliamo essere i ...