Calabria, maxi-evasione fisco da 13 Mln

La Guardia di Finanza di Locri (Reggio) ha scoperto unaper oltre 13 milioni di euro. Tre persone sono state denunciate per frode fiscale e occultamento delle scritture contabili. La scoperta, grazie a 2 distinte verifiche fiscali su 2 società del commercio all'ingrosso di articoli da regalo, a Siderno (RC). Individuato un amministratore che per far ricadere eventuali resposabilità su terzi cedeva quote societarie e costituiva una nuova società rappresentata dai precedenti soci.(Di giovedì 14 marzo 2019)

