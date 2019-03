Via la ditta | l' altra non subentra | nuova crisi rifuti a Torre del Greco

ilmattino

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Di nuovo emergenza rifiuti adel, Napoli,. A creare unaparalisi nel conferimento dei sacchetti, accumulati in buona parte della città tra ecopunti e centri di prossimità, è stato il ...

marino29b : RT @araldoiustitia: Torre del Greco, raccolta rifiuti in tilt: non c’è accordo sui dipendenti della nuova ditta - araldoiustitia : Torre del Greco, raccolta rifiuti in tilt: non c’è accordo sui dipendenti della nuova ditta - mattinodinapoli : Via la ditta, la nuova non subentra: nuova crisi rifuti a Torre del Greco -