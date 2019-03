Tutti i Social down | cosa sta accadendo? Magazine Pragma

Juventus-Atletico - Ronaldo - elogi social alla squadra : 'Uno per Tutti e Tutti per uno' : Il re è lui, Cristiano Ronaldo, ma attorno c'è una squadra vincente. Lo fa capire lo stesso CR7 con l'immagine pubblicata sui social che lo ritrae, nello spogliatoio dell'Allianz Stadium, attorniato ...

Isola - Corona spietato con Fogli : 'Siamo Tutti cornuti' - critiche al reality sui social : Ieri, 4 marzo, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi dove, come preannunciato, è intervenuto Fabrizio Corona il quale, con un video messaggio, è tornato a parlare dell'argomento che tiene banco sui siti di gossip in queste ultime settimane, ovvero il presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. L'intervento dell'ex re dei paparazzi non è piaciuto al pubblico che ha giudicato le parole di Corona sprezzanti e inopportune, ...

I socialisti sono scritti su Tutti i muri e si innamorano più degli altri : ... e Simon van Zuylen-Wood racconta di Red Yenta, delle due ragazze che l'hanno fondato, motivazione: gli uomini socialisti non escono con donne socialiste, com'è possibile?,, del mondo di sinistra che ...

MotoGp – Lorenzo avverte gli avversari - il post social ‘intimorisce’ Tutti : “sono pronto” [FOTO] : Jorge Lorenzo sa come mettere pressione ai suoi rivali: il post social che ‘intimorisce’ teneramente i suoi avversari alla vigilia dell’esordio stagionale in Qatar E’ tutto pronto per il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: domenica si disputerà la prima gara dell’anno, in Qatar, ma lo spettacolo inizierà già da giovedì, con la tradizionale conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì si accenderanno i ...

Allegri : "I social non sono per Tutti. Futuro alla Juve? Parlerò con Agnelli" : Massimiliano Allegri, perché ha chiuso i suoi profili social? 'Eh, questo è un problema… Non sono mai stato un grande seguace di questi social e così sono uscito come sono entrato. Ero a casa e ...

Allegri social - il retroscena : “Ecco perchè ho chiuso Tutti i profili social” : Allegri social – Durante questa settimana ha fatto tanto discutere la scelta di Allegri di chiudere tutti i suoi profili social, da Instagram a Twitter. Giravano voci secondo cui lo avesse fatto per i troppi insulti ricevuti da parte di alcuni tifosi. Oggi in conferenza il tecnico ha spiegato la sua scelta. Leggi anche: Napoli-Juventus […] More

Massimiliano Allegri ha cancellato Tutti i suoi profili social : «Spiacenti, questa pagina non esiste». Ecco in cosa ci si imbatte se si cerca Massimiliano Allegri sui social network. L'allenatore della Juventus era un frequente utilizzatore soprattutto di Twitter: ...

Giallo sul web : Allegri cancella Tutti i suoi profili social : Giallo social questa mattina per i tifosi juventini. Su Twitter e Instagram sono infatti spariti i profili dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri . Una sorpresa apparentemente inspiegabile ...

Giallo sul web : Allegri cancella Tutti i suoi profili social : Giallo social questa mattina per i tifosi juventini. Su Twitter e Instagram sono infatti spariti i profili dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri . Una sorpresa apparentemente inspiegabile ...

Massimiliano allegri ha disattivato Tutti i profili social : Sui Social non c'è più traccia del tecnico della Juventus Massimiliano allegri, che sembra aver disattivato tutti i suoi profili. Su Instagram campeggia la scritta "Spiacenti, questa pagina non è più disponibile", e lo stesso vale anche per il profilo Facebook e quello Twitter, dal quale solitamente commentava le partite in seguito ad ogni match. Il caso è subito un enigma, soprattutto perché allegri era molto attivo sui Social. Tante sono le ...

Juventus - Allegri ci dà un taglio netto : cancella Tutti i suoi profili social : Massimiliano Allegri questa mattina si è cancellato a sorpresa da Instagram e soprattutto da Twitter, social network in cui storicamente è stato molto attivo. Non si conoscono ancora i motivi della ...

Musica : esce “Donna di Tutti” - primo singolo di Edel dai risvolti sociali : Esordio discografico per la giovane cantante con una canzone dai risvolti sociali attuali Milano, 28 febbraio 2019 – Si intitola Donna di tutti il singolo che segna l’esordio discografico di Edel, disponibile in digital download e streaming dal 22 febbraio su etichetta ‘Show in Action’. Scritto da Ghisian su Musica di Andrea Mathis, il brano [...]

Inter - Tutti contro Tutti e smodato uso dei social : ad Appiano non si fanno mancare niente : ... ma soprattutto la esibisce in ogni dove, femmina padrona che invade ed erotizza tutto ciò che le sta intorno, dal ragazzo ora marito e non più capitano Icardi all'Intero mondo nerazzurro. Una ...

Juventus - Khedira tranquillizza Tutti sui social : “è andato tutto bene - un po’ di riposo e poi di nuovo in campo” : Il centrocampista bianconero ha inviato un messaggio a tutti i propri tifosi dopo l’operazione eseguita ieri dal dottor Gaita Il peggio è ormai alle spalle, Sami Khedira ha già iniziato il countdown per il suo ritorno in campo dopo l’aritmia individuata dai medici bianconeri nella mattinata di martedì. Il tedesco si è sottoposto ad operazione nella giornata di ieri, postando poi in serata un messaggio a tutti i propri tifosi e ...