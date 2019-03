Sconcerti | «Allegri è un grande allenatore | decisiva la mossa Emre Can»

Sconcerti su Allegri : 'Non ci sono dubbi che il suo ciclo sia arrivato alla fine' : Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, nell'intervista rilasciata alla trasmissione Sport Live Show, in onda su RMC, ha espresso la sua opinione sul futuro di Allegri e inoltre ha analizzato lo status delle big di Serie A. Dopo la sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, la Juventus e il tecnico sono stati oggetto di critiche feroci. L'allenatore livornese sta pagando lo scotto maggiore, infatti è stato insultato ...

Sconcerti : 'Allegri deve spiegarmi cosa significa essere in difficoltà atletica' : Il giornalista, Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata a Calciomercato.com, ha fatto il punto su alcune vicende riguardanti i top club di Serie A. Tornando sullo status quo della Juventus ha puntualizzato che era scontato vedere al Dall'Ara i bianconeri in difficoltà perché provenivano dalla sonora sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e per di più il Bologna è una squadra in buona salute. Massimiliano Allegri ...

Sconcerti : 'A Madrid non l'ha persa Allegri la partita' : Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, ha fatto il punto sull'ottavo d'andata di Champions League della Juventus e sulla 25º giornata di ritorno del campionato. L'inaspettata sconfitta netta dei bianconeri contro l'Atletico Madrid, di mercoledì 20 febbraio, è stata attribuita per la maggior parte alle scelte dell'allenatore, invece il noto giornalista è convinto del contrario: "A Madrid non l'ha persa Allegri la ...

Sconcerti : “La Champions non si compra. Allegri? Il colpevole non è lui” : Mario Sconcerti ha analizzato la sconfitta di ieri della Juve ai microfoni di RMC. Il giornalista difende Allegri e Cristiano Ronaldo, rintracciando le colpe altrove : “La Champions non si compra. Ronaldo di Champions ne ha vinte 5, più del doppio di quante ne ha vinte la Juventus dal ’50. Il problema quindi non è lui, […] More