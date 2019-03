Ridotta in schiavitù e violentata per più di vent' anni | due arresti a Reggio Calabria

Gioia Tauro - donna Ridotta in schiavitù per 20 anni : due arresti - : La polizia ha fermato un 70enne e un 55enne accusati di atti persecutori su una 40enne. I due avrebbero tormentato la vittima con violenze fisiche, sessuali e morali e l'avrebbero anche costretta a ...

Gioia Tauro - donna Ridotta in schiavitù per 20 anni : due arresti : Gioia Tauro, donna ridotta in schiavitù per 20 anni: due arresti La polizia ha fermato un 70enne e un 55enne accusati di atti persecutori su una 40enne. I due avrebbero tormentato la vittima con violenze fisiche, sessuali e morali e l'avrebbero anche costretta a interrompere una gravidanza Parole chiave: ...

