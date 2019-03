La sciagura aerea di Addis Abeba | in tutto il mondo ' isolato' il modello Boeing

tg.la7

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Oggi anche il presidente degli stati uniti trump ha deciso fermare tutti i voli fino a che non sarà fatta chiarezza. Resta da decidere chi sarà in grado di analizzare le scatole nere, dopo il no della ...

il_Mirmidone : A margine della mattanza di ieri sera, ci metto anche la presa a cazzi in faccia di quello che molti di noi sognere… - pierluigidiaco : RT @rtl1025: ?? #Boeing sotto accusa dopo la sciagura aerea. L'Europa ferma i 737 Max. In diretta a #nonstopnews il segretario generale dell… -