Fabrizio Corona ospite a Live Non è la d’Urso | la contraddizione targata Mediaset

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Non è la d'Urso, è ufficiale, o quasi. Dopo il comunicato stampa pubblicato dain fretta in furia in seguito all'annuncio social dell'ex re dei paparazzi, è arrivata la conferma di Barbara d'Urso su Instagram e in conferenza stampa ma fino alla fine, quando si tratta di, non bisogna mai essere certi di niente. Fatto sta che sui social, proprio oggi pomeriggio, ha annunciato che questa sera dirà la sua verità anche se non si capisce bene se il discorso verterà anche sull'affair Riccardo Fogli o se si tratterà solo della questione "scuse" a Barbara d'Urso. Ma per cosa?L'imprenditore e il volto noto di Canale 5 sono in lotta da quando il primo pubblicò le foto del figlio della conduttrice in prima pagina mentre fumava quello che all'epoca è stato etichettato come uno spinello. Le denunce non sono mancate e la difesa della d'Urso parlò di ...

