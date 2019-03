F1 | Gp Australia 2019 | i precedenti di Sebastian Vettel all’Albert Park

oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Mondialedi Formula 1, che si apre come di consueto a Melbourne per il Gran Premio d’. I riflettori saranno tutti puntati sulla sfida iridata tra Ferrari e Mercedes ed in particolare sul testa a testa tra i due pluricampioni del mondoe Lewis Hamilton, con il tedesco della Rossa chiamato a riportare il Mondiale piloti a Maranello dopo 12 anni di digiuno. Il quattro volte campione iridato della Ferrari proverà a partire con il piede giusto per lanciare un segnale di forza ai rivali diretti per il Campionato, anche se nelle ultime due stagioni non è stato sufficiente vincere la prima gara dell’anno inper poi portare a casa il titolo.Le prime esperienze disul circuito cittadino di Albertsono state molto negative, con un ritiro nel 2008 con la Toro Rosso in seguito ad un ...

SkySportF1 : ?? Saliamo in macchina all'Albert Park ? - petergomezblog : Aereo caduto in Etiopia, Gran Bretagna chiude i cieli ai Boeing 737 Max 8. Utilizzo sospeso in Australia, Singapore… - SkySportF1 : ? Una pista 'green' ???? Numeri e caratteristiche di Melbourne @ausgrandprix #AustralianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 -