Bari | aggressione all’arbitro 19enne | maxi-squalifica per tre baby calciatori e squadra

(Di mercoledì 13 marzo 2019) L’indagine penale da un lato e le decisioni del giudice sportivo dall’altro. L’subita da un arbitro, sabato 9 marzo, nel quartiere Japigia didurante il match del campionato Allievi Under 17 tra Virtus Palese e Levante Bitritto non resta impunita. Secondo quanto riportato da Repubblicasono 10 gli indagati dalla procura tra genitori, giocatori e dirigenti per i calci e i pugni che hanno fatto finire a terra il giovane arbitro.E intanto è arrivato il verdetto disciplinare del giudice sportivo: esclusa per un anno da ogni campionato la società Virtus Palese,ti con pene da uno a 5 anni tredella stessae il dirigente accompagnatore. Inflitta anche un’ammenda di 1.500 euro alla società, obbligata a risarcire i “danni fisici e materiali” subiti dal. Nella sentenza, il giudice ...

