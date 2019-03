Auto | Fca richiama 862 520 veicoli per emissioni

Emissioni non rispettano standard USA - FCA richiama Auto : Fiat Chrysler automobiles sta richiamando quasi 900 mila vetture che non rispettano gli standard statunitensi sulle Emissioni. Lo rende noto l'EPA, l'agenzia per la protezione ambientale spiegando che ...

Fca "ok piano investimenti Italia"/ Manley a Ginevra : "no scettici su Auto elettrica" : Fca, esordio di Mike Manley al Salone di Ginevra: 'confermo piano investimenti in Italia. Alleanza Psa? Per ora no..'. L'ad 'no scettici su auto elettrica'

Fca - a Ginevra prova di forza con i modelli del nuovo corso. L’ad Manley : “Visto? Nessuno scetticismo su Auto elettrica” – FOTO : Salone di Ginevra 2019: FCA c’è. Come mai prima d’ora. Alla rassegna ginevrina va in onda il futuro del gruppo italoamericano, che punta tutto su Alfa Romeo, Jeep e, in parte, Fiat. Un cocktail di prototipi e modelli finiti più o meno vicini alla produzione che definiscono concretamente le prossime mosse strategiche della multinazionale, passando per l’elettrificazione e l’arrivo di veicoli confezionati per stregare il ...

Il debutto di Manley : «Fca scettica sull'Auto elettrica? Non è vero» : Nessuna perplessità: per l'auto elettrica Fiat Chrysler è convinta ci sia un futuro. Lo ha detto al Salone di Ginevra, che ha aperto oggi, per gli addetti ai lavori, al pubblico sarà accessibile dal 7,...

Fca - Manley : su Auto elettrica da noi nessuno scetticismo : Ginevra, 5 mar., askanews, - nessuno scetticismo sul futuro elettrico per l'auto da parte di Fiat Chrysler. Lo ha assicurato l'amministratore delegato Mike Manley alla presentazione delle nuove ...

Gruppo FCA : “Nessuno scetticismo su Auto elettrica - oggi lo dimostriamo” [GALLERY] : 1/12 Marco Alpozzi/LaPresse Apozzi Ma ...

Auto - Psa guarda agli accordi : piacciono Fca e Gm : MILANO - Da tempo nel mondo delle Automobili si guarda alle alleanze tra colossi, per cercare di far fronte a un mercato sempre più competitivo. Per lungo tempo è stato un cavallo di battaglia di ...

Auto : a gennaio immatricolazioni in Ue -4 - 6% - per Fca -14 - 9% : Roma, 15 feb., askanews, - Il 2019 comincia male per il mercato Automobilistico europeo, con un calo delle immatricolazioni a gennaio del 4,6%. Lo afferma l'Acea, l'associazione europea dei ...

Auto elettriche : FCA pronta a produrre la Fiat 500 : Qualche giorno fa vi avevamo già parlato di come il gruppo FCA fosse impegnato nel processo di revisione del piano di investimenti da 5 miliardi di euro in tre anni per gli stabilimenti italiani, dovuto anche all’introduzione dell’ecotassa da parte dell’attuale Governo. Nonostante questo, in occasione della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre del 2018 di FCA, l’attuale amministratore delegato del gruppo, Mike ...

Autonomous Driving and Enabling Technologies : il nuovo master organizzato da Unimore - UniTrento e FCA : ... della telecomunicazioni, elettrica, meccanica, scienza, dei materiali, meccatronica, informatica, elettronica, aerospaziale, biomedica, chimica e astronautica. Le lezioni del master partiranno a ...

Fca - utili a 3 - 6 miliardi - consegnate 4 - 8 milioni di Auto : La crescita delle consegne, con un aumento della domanda in Brasile, è in parte compensata dall'impatto della difficile situazione dell'economia in Argentina nel secondo semestre. Nell'area Asia-...

Spettacolo a Torino con Automotoretrò e Automotoracing. FCA Heritage in festa per i 70 anni dell'Abarth : ... il più grande sodalizio dedicato alla storica bicilindrica Fiat, che espone nel proprio stand tre vetture di pregio: una 500 Sport del 1960, una 500 Vignale Gamine del 1970 e una apprezzatissima '...

Mercato Auto - vendite giù a gennaio : immatricolazioni in calo del 7 - 55%. Il Gruppo Fca arretra del 21 - 6 per cento : Il 2019 del Mercato auto inizia con il segno meno. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture, a gennaio le immatricolazioni sono state 164.864, in calo del 7,55 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. A calare è anche il Mercato dell’usato: i 377.787 trasferimenti di proprietà sono il 3,69% in meno rispetto a un anno fa. Il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per ...