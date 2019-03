WRC - Un altro progresso per M-Sport Ford con il podio di Evans al Rally del Messico

motorsport.motorionline

(Di martedì 12 marzo 2019) Dopo il giro a vuoto al Monte Carlo, in cui il miglior risultato è stato l'undicesimo posto di Teemu Suninen dopo un weekend da tregenda per tutti gli equipaggi M-, e qualche timido sprazzo di ...

DCiamei : RT @Rturcato83: altro grande successo di @SkySport #skyitalia @guidomeda in un anno perso wrc, indycar, freccette, nfl ,nhl ,mlb e ora an… - LiveGPit : RT @RadioLiveGP: In diretta la puntata numero 250 di Circus! Super ospite @luca_ghiotto Tantissimi argomenti #F1 #IndyCar #FormulaE #WRC e… - MonteSan89 : RT @RadioLiveGP: In diretta la puntata numero 250 di Circus! Super ospite @luca_ghiotto Tantissimi argomenti #F1 #IndyCar #FormulaE #WRC e… -