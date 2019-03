Volandri | ' Federer mi ha messo troppo a mio agio prima del match a Roma'

Tennis – Volandri non ha dubbi : “100° titolo arrivato troppo presto per Federer - potrebbe influire sulla sua carriera” : Filippo Volandri ha dato il suo parere sul 100° titolo vinto da Roger Federer: traguardo tagliato ‘troppo presto’ secondo l’azzurro che spiega i possibili effetti negativi che potrebbe avere sulla carriera dello svizzero Grazie al successo ottenuto a Dubai, Roger Federer ha toccato quota 100 tornei vinti in carriera. Un risultato pazzesco per il Tennista svizzero capace di dimostrarsi, una volta di più, una vera e propria ...