Via della Seta | Salvini | No pregiudizi ma prudenza Di Maio | Non è per

(Di martedì 12 marzo 2019) "Viacon la Cina? Non abbiamo, ma molta". Lo ha detto all'ANSA il leaderLega, Matteo, a margine del tour elettorale per le Regionali in Basilicata. "Non abbiamo- ha aggiunto - siamo favorevoli al sostegno e all'apertura dei mercati per le nostre imprese. Altre però sono le valutazioni, sempre attente, che occorre fare in settori strategici per il nostro Paese come telecomunicazioni e infrastrutture"."Non vorremmo - ha aggiunto- diventare una colonia. Laddove, e si è visto, la Cina ha effettuato investimenti, ha aperto il suo mercato nel Paese che lo ha ospitato. Pertanto - ha concluso il vicepremier - molta".Sulla questione è tornato anche l'altro vicepremier, Luigi Di: "La vianon è assolutamente l'occasione per noi per stabilire nuove alleanze a livello mondiale ...

