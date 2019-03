Veleni e sospetti sulla via della Seta | di P Salvatori

Veleni e sospetti sulla via della Seta : C'è un libro formidabile che narra della via della Seta nell'800, scritto dal britannico Peter Hopkirk. E non è un caso che si intitoli "Il grande gioco". Proprio come quello che si sta sviluppando all'interno del governo tra Movimento 5 stelle e Lega sulla "Belt and Road Initiative", l'ambizioso progetto riveduto e corretto dalla Cina all'alba del nuovo millennio. Sentite un uomo vicininissimo a Luigi Di Maio: "Salvini vuole ...