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Traffico Roma del 12-03-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 16 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 12-03-2019 ore 16:30 (Di martedì 12 marzo 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO  INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LICINIO MURENA. Traffico INTENSO E RALLENTATO  SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE  IN SAN GIOVANNI. NEL QUARTIERE PARIOLI IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIA TOMMASO SALVINI TRA PIAZZA BLIGNY E PIAZZA DELLE MUSE. DEVIATI I BUS DELLE LINEE 52 D E 360. IL CANTIERE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 25 APRILE. NEL RIONE BORGO, A CAUSA DI UN PROBLEMA AL MANTO STRADALE,  CHIUSA VIA DEL MASCHERINO. LA ...
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