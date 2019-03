The Caligula Effect Overdose | Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

(Di martedì 12 marzo 2019) Dall’autore di Persona arriva su PS4 e Switch, The Califula, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraTheUscito su PSVITA anni fa, Thegiunge anche su PS4 e Switch con una versione decisamente ampliata rispetto la precedente, ma rimanendo allo stesso tempo al di sotto della qualità proposta con Persona.ci proietta in un mondo immaginario chiamato Mobius, una realtà alternativa ideata da idol virtuali, dove il protagonista è obbligato a rivivere in un loop infinito gli anni delle scuole superiori.All’inizio dell’avventura ci viene offerta la possibilità di decidere nome e cognome del protagonista oltre il sesso ma nulla più, quest’ultima decisione in grado di mutare l’interazione con i numerosi ...

SafariGamesITA : Il primo vero Persona per switch? - Asgard_Hydra : Giochi Nintendo Switch, Unit 4 e The Caligula Effect: Overdose nella settimana dell'11 marzo 2019 - Multiplayerit : Giochi Nintendo Switch, Unit 4 e The Caligula Effect: Overdose nella settimana dell'11 marzo 2019 -