Tentata rapina finisce nel sangue | un morto e due feriti lievi

Palermo - Tentata rapina al minimarket. Un morto e due feriti : tentata rapina finita nel sangue ieri notte in un minimarket gestito da cittadini del Bangladesh in via Maqueda a Palermo. Un r apinatore è morto , mentre un dipendente del negozio e un avventore sono ...

Sanremo : paura per una Tentata rapina a San Martino ma alla fine si è trattato di un falso allarme : Per alcune ore in città si è sparsa la voce di una rapina ai danni di un supermercato di alimentari di zona San Martino a Sanremo, vista la presenza per quasi tutto il pomeriggio, di alcune pattuglie ...

Como - Tentata rapina con lo spray al peperoncino alla stazione San Giovanni : Como, 9 marzo 2019 - Scene da far west ieri sera alla stazione San Giovanni dove due cittadini egiziani, zio e nipote , sono stati rapinati con lo spray al peperoncino da tre ragazzi tunisini . Tutto ...

Roma : rapina e Tentata rapina con maschera carnevale e mannaia - arrestato : Roma – Domenica pomeriggio, aveva messo a segno una rapina e un’altra l’aveva tentata, ai danni di una farmacia e di una parafarmacia, armato di mannaia e con il volto coperto da una maschera di carnevale. A seguito dell’attivita’ investigativa, di iniziativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno fermato un ragazzo minorenne, di 16 anni, di Monterotondo, disoccupato e con ...

Tentata rapina in un distributore di carburanti sulla Vittoria Scoglitti : Tentata rapina stasera in un distributore di carburanti sulla Vittoria Scoglitti. Secondo le prime informazioni erano in due armati di un coltello.

Napoli - Tentata rapina e aggressione agli agenti : 30enne finisce in carcere : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Carlo hanno arrestato un 30enne per il reato di tentata rapina aggravata e resistenza a P.U. Gli agenti sono ...

Spari contro l’auto di un calciatore : paura per una Tentata rapina [NOME e DETTAGLI] : “Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m…. che prova solo invidia. Da domani non metterò più nulla, quindi se vedete la macchina sappiate che quello scemo di Antonio camminerà solo con carte di credito. Vi ho dato tante possibilità ma non ci siete riusciti!” Sono state di paura le ultime ore del ...

Tentata rapina in corso Buonarroti Minacciato il titolare del bar Dolomiti con una pistola puntata alla tempia : Indagini sono tuttora in corso

Tentata rapina al procuratore Davide Lippi : aggredito e minacciato di morte : Davide Lippi, figlio dell'allenatore campione del mondo nel 2006 Marcello, è stato aggredito sotto casa a Milano da tre rapinatori che hanno cercato di strappargli il Rolex. Uno dei due - riporta il sito di Repubblica - lo ha minacciato con queste ...

Milano - Tentata rapina a Davide Lippi : due in scooter lo minacciano di morte : Davide Lippi, figlio dell'allenatore campione del Mondo e ora c.t. della nazionale cinese Marcello, è stato aggredito a Milano e minacciato di morte. Stando alle ultime indiscrezioni, il procuratore di molti giocatori tra cui Matteo Politano, è stato ...

Roma : controlli a Trastevere - in manette 2 studenti per Tentata rapina : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dall’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito, nello storico quartiere Romano di Trastevere, dei controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalita’. Nel corso dei controlli sono finiti in manette per tentata rapina aggravata in concorso, due giovani studenti, incensurati, uno Romano di 17 anni e uno colombiano di 19, mentre un terzo ...

Terni - Tentata rapina a mano armata in gioielleria - Scatta la caccia all'uomo