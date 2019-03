L' Isola dei famosi è in caduta libera

Isola dei Famosi - Jeremias critica il comportamento di Ariadna : 'Con me ha esagerato' : Jeremias Rodriguez, dopo aver abbandonato L'Isola dei Famosi per mano del televoto, ha fatto il suo ritorno in Italia. Durante la nona puntata del reality, l'ex naufrago è arrivato negli studi Mediaset. Ad Alessia Marcuzzi, Jeremias ha parlato del rapporto con Soleil Sorgè, ha bacchettato Ariadna Romero ed ha ribadito ancora una volta l'importanza della famiglia nella sua vita. Il fratellino di Belen e ,Cecilia Rodriguez appena entrato nello ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei famosi streaming : frase diseducativa della Gialappa's - Marcuzzi in lacrime - : ... devo chiedere scusa a Riccardo perché ho fatto vedere delle immagini che forse era meglio non far vedere ad uno che si trova in un'Isola dall'altra parte del mondo a fare il naufrago super pagato. A ...

Appello : firmiamo una petizione per chiudere l'Isola dei famosi - : Sono programmi che hanno l'obiettivo di uniformare la massa , di renderci tutti uguali ed azzerare le nostre idee e l'informazione, giusta e reale, sul mondo che ci circonda. Appello: firmiamo una ...

Isola dei famosi - gli ascolti dopo lo scandalo Fogli-Corona : tracollo Nome della rosa - ma la Marcuzzi... : Salgono, di poco, gli ascolti dell'Isola dei famosi, anche se l'effetto-corna e lo scandalo Riccardo Fogli-Fabrizio Corona non regala lo sperato colpo di coda. Lunedì 11 marzo la grande delusione viene da Raiuno, dove la seconda puntata del Nome della rosa, come confermano i dati Auditel anticipati

Isola dei famosi : bufera per le parole della Gialappa's Band sui kg di troppo di Romina : Le polemiche sono all'ordine del giorno nella quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi. Ancora non si sono spenti i riflettori per quanto accaduto lunedì scorso in occasione dell'intervento di Fabrizio Corona e già una nuova bufera si è abbattuta sul programma condotto da Alessia Marcuzzi. Si tratta, in questo caso di un'affermazione ironica, ma che comunque non è piaciuta al pubblico del reality show. Colpevole di essersi espressa in ...

Soleil Sorge : amata e odiata a L'Isola dei Famosi : Soleil Anastasia Sorge è sicuramente uno dei personaggi più emblematici di questa edizione de L'Isola dei Famosi, infatti la sua presenza è servita agli autori dello show per mettere un po' di scompiglio nel cast dopo settimane di piattume. L'ex fidanzata di Luca Onestini si è dimostrata una donna molto determinata nonostante la sua giovane età, infatti è riuscita a superare tre prove leader consecutive e ad accaparrarsi l'affetto di Jeremias ...

La Marcuzzi si scusa in diretta nella puntata di ieri dell'Isola dei Famosi : È stato un inizio all’insegna del pentimento e delle lacrime quello della puntata di ieri de L’Isola dei Famosi. In un certo senso i nodi son venuti al pettine e, dopo gli scandali e le polemiche, che i più maliziosi insinuano essere state studiate e costruite a tavolino nel tentativo di alzare uno 'share' davvero risibile, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha dovuto inginocchiarsi sul tappeto di ceci e cospargersi il biondo capo di cenere. Ma ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata : Soleil manda al televoto Brosio contro Luca. Eliminata Ariadna : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Isola dei Famosi 2019 : Ariadna Romero | Eliminata nella nona puntata (11 marzo) : Ariadna Romero Eliminata Ariadna Romero è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ entrata in corsa nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 13 febbraio, quinta puntata | Ariadna entra ufficialmente in gioco. - 11 marzo, nona puntata | Ariadna perde la sfida leader contro Soleil Sorge e va al televoto con gli altri sette naufraghi rimasti ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli : «Ti devo chiedere scusa perchè non mi aspettavo la tua reazione» : Alessia si scusa con Riccardo Fogli La nona diretta dell’Isola dei Famosi 2019 inizia con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. Dopo il polverone degli ultimi giorni, la conduttrice romana ha sentito, infatti, l’esigenza di scusarsi con il naufrago per i modi in cui, la scorsa settimana, è stato trattato l’affaire legato al presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Alessia, nei primissimi istanti della ...

Isola dei Famosi News : Gabriele Parpiglia : 'Mi sono dimesso io' : Mentre tutto il mondo scriveva stronz*te, io e ripeto io, non posso essere smentito, mi ero già dimesso serenamente con tanto di documenti ufficiali. Non muore nessuno. Sia chiaro. Ne riparliamo ...

Isola dei Famosi : Soleil Massacrata dai Fan - Ma C’è Chi la Difende! : Soleil Sorgè è stata fortemente criticata a causa di alcune affermiazioni durante l’Isola Dei Famosi. Ma c’è anche si è schierato a favore della naufraga. Ecco cosa sta succedendo in queste ore. Soleil, nel bene o nel male, si sta rivelando una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi. Fin dal suo arrivo in honduras i delicati equilibri dei naufraghi sono sempre stati messi a dura prova dal ...