La Roma soffre ma vince | 2-1 all’Empoli

romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2019) Tanta sofferenza, tecnica e fisica, per unaancora in convalescenza che, sotto la pioggia dell’Olimpico, con la forza dei nervi acciuffa un risultato fondamentale ai fini della classifica grazie alle reti di Schick e del migliore in campo Stephan El Shaarawy. Nel mezzo l’autogol clamoroso di Juan Jesusnel primo tempoche porta al pareggio momentaneo dei toscani guidati da Iachinie il gol di Krunic nel finale, annullato con il Var per un fallo di mano di Oberlin che salva i giallorossi da quella che sarebbe stata una beffa clamorosa.All’esordio in panchina dopo il suo ritorno Mister Claudio Ranieri ottiene dunque una grande vittoria, nonostante le difficoltà di una squadra ancora visibilmente “malata” e un arbitro che oggi è stato totalmente insufficiente, a partire dalla gestione dei gialli e l’espulsione inesistente di Alessandro Florenzi. Non è stata certamente una partita ...

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: La Roma di Ranieri soffre, ma vince: 2-1 in 10 all'Empoli, Inter a +3 #RomaEmpoli - animarock80 : La Roma soffre e vince 2-1 contro l'Empoli. Giallorossi salvati dal Var - rivistalaroma : MANDOLESI 'A VOLTE IL CUORE FA MIRACOLI LA ROMA SOFFRE MA VINCE...' #11marzo #ASRoma #empoli #MANDOLESI #ROMA… -