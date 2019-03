Insigne | il papà e il fratello rassicurano | “Resta a Napoli”

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Napoletano doc, è diventato il capitano della squadra partenopea realizzando il sogno che in pochi hanno la possibilità di esaudire. Lorenzoè sempre più decisivo per gli azzurri, come dimostra anche l’ultima rete a Sassuolo che ha di fatto tolto le castagne dal fuoco al team di Ancelotti.Ile ildello “scugnizzo” hanno voluto rassicurare tutti i tifosi del Napoli in merito ad una sua possibile partenza: “Lorenzo a Napoli sta benissimo – dice il padre Carmine al portale NapoliMagazine.com – e non ha alcuna intenzione di andarsene altrove. La fascia di capitano è stata motivo di grande orgoglio per lui e per tutta la nostra famiglia. Le voci sugli interessamenti di altre squadre europee? A noi non risulta nulla”.Dello stesso avviso ilRoberto conferma: ”Lorenzo – le sue parole a ...

