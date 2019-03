Halo Infinite potrebbe adottare il modello Game as Service

Halo Infinite non "salterà" Xbox One : Come riporta VG247.com, il franchise development director di Halo, Frank O'Connor, ha ancora una volta ribadito che Halo Infinite è un gioco per PC e Xbox One.Parlando della prossima generazione di console e dell'assenza di una data di uscita per Halo Infinite, circolano voci che il gioco potrebbe non arrivare sull'attuale ammiraglia di casa Microsoft. Il colosso di Redmond ha sempre detto che Halo Infinite arriverà su PC e Xbox One, ma i fan ...

343 Industries conferma che vedremo Halo Infinite all'E3 2019 : Il boss di 343 Industries Bonnie Ross ha confermato che Halo Infinite farà la sua apparizione all'E3 2019, potrebbe mancare ancora tanto ma considerate che mancano solo 100 giorni all'importante evento.Come riporta Videogamer, Ross ha inoltre annunciato durante una recente intervista, che il director del gioco Chris Lee sarà disponibile per discutere di alcuni dettagli dell'attesissimo FPS, inclusi quelli relativi alle potenzialità del nuovo ...

Halo Infinite avrà una modalità battle royale? : In una recente intervista, il boss di 343 Industries, Bonnie Ross, ha dichiarato che il sandbox multiplayer di Halo Infinite è potenzialmente in grado di offrire un'esperienza battle royale come una delle sue modalità. Tuttavia, nulla è confermato in questa fase, secondo Frank O'Connor, franchise manager di Halo.Come segnala Gamespot, Frank O'Connor ha risposto a chi su Twitter ha ritenuto i commenti di Ross come una conferma che Halo Infinite ...

343 Industries : Halo Infinite è un "reboot spirituale" : Durante una lunga intervista con IGN, il boss di 343 Industries, Bonnie Ross, ha parlato di Halo Infinite e degli sforzi compiuti dalla software house sul franchise.Come riporta Gamepur, è interessante notare che Ross ha accennato a Halo Infinite come "reboot spirituale" e ha rivelato che Microsoft considerava un gioco più piccolo come ODST per colmare il divario tra Guardians e Infinite."C'è stato un sacco di tempo per riflettere davvero su ...

Xbox E3 2019 : Microsoft presenterà le due nuove console e Halo Infinite sarà il gioco di lancio [Rumor] : Che Microsoft stia lavorando già alle prossime console di nuova generazione non è ormai più un segreto con “Lockhart” e “Anaconda”, rispettivamente i nomi in codice del successore della One S e della One X. I colleghi di Thurrott.com hanno lanciato una nuova indiscrezione in merito che, sebbene sia da considerare come tale e quindi da prendere con le pinze, risulta comunque affidabile vista l’autorevolezza ...

Halo Infinite conterrà elementi RPG : Halo Infinite avrà alcuni elementi nuovi ai veterani della saga, riporta Gamingbolt.Stando alle indiscrezioni infatti il titolo introdurrà elementi propri degli RPG, tra cui anche la possibilità di compiere scelte. Possiamo dunque aspettarci che Halo Infinite si discosti, almeno parzialmente, dai precedenti capitoli della fortunata saga. Se la storia cambierà in base alle scelte del giocatore, Halo Infinite potrebbe diventare un gioco di ruolo ...

Halo Infinite : Lo sviluppo richiederà più tempo del previsto : Sviluppare un gioco richiede molte risorse e diversi anni di duro lavoro, se si desidera ottenere un risultato ottimale. 343 Industries ha deciso di prendersela con comodo nello sviluppo di Halo Infinite, allo scopo di evitare gli errori commessi in passato. 343 Industries parla dello sviluppo di Halo In una recente intervista Bonnie Boss, capo di 343 Industries ha dichiarato: Con Halo 4 ci siamo trovati di fronte un engine con il quale non ...

La trama di Halo : Infinite sarà profonda ma godibile anche per chi non è esperto della saga : Qualche tempo fa i ragazzi di 343 Industries hanno affermato di voler realizzare una trama profonda ed articolata per il loro Halo: Infinite, questo è senza dubbio un bene visto che parliamo di un mondo enorme dai molteplici risvolti narrativi. Come riporta Gamespot, durante un recente stream, il nuovo Director of Player Voice ( essenzialmente una figura che rappresenta il giocatore nell'intero processo di sviluppo) Justin Robey ha affermato che ...

Microsoft vuole davvero ascoltare la voce dei fan per lo sviluppo di Halo Infinite : Come riporta Gamespot, lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha assunto un nuovo membro nello staff per quello che sembra un ruolo completamente nuovo. Justin Robey, un veterano di Microsoft da 17 anni, che ha lavorato come Software Test Engineer e Senior Producer per quasi due decenni, ora è il "Director of Player Voice" presso 343. Nel suo nuovo ruolo, Robey comunicherà e collaborerà con membri della community di Halo in modo che ...